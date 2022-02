為中小企業量身打造！HiNet SME 超寬頻整合服務「一條龍」建構辦公室穩定網路環境

圖/中華電信 提供

從現代企業的運作模式來看,無論哪一個產業早已離不開網際網路,從最基本的電郵往來到與客戶、業務夥伴零時差溝通的即時通訊軟體,以及整合團隊協作與專案管理的各類雲端工具…等都是如此,尤其是疫情爆發後愈來愈普及的線上視訊會議,也都需要穩定且高速的網路加以支援,對企業來說,面對辦公室使用網路的員工、設備眾多,如何建構一套完整且可靠的辦公室網路環境,絕對是不容忽視的重要課題。

規模較大的企業組織因為有豐沛的資源可建立專屬 IT 團隊、採買專業級設備,所以量身打造符合自身需求的網路環境並不會太困難,但對為數眾多的中小企業而言,在必須針對成本精打細算的情況下,得將每一分預算花在刀口上,因此在網路線路與設備選用方面,自然得有所妥協。

▲網路速度慢甚至不穩定,意味著企業生產力會大打折扣。 圖/中華電信 提供

常見的狀況是在網路交換器、路由器或 Wi-Fi AP…等設備改用一般消費級的產品,但功能上較難滿足企業大量設備同時連線的穩定性,對網路流量的分配與負載無法做到最佳化,或多或少都會影響網路的正常存取,出現網路卡頓、Wi-Fi 訊號不穩定,甚至是斷線的狀況,導致專案進度延宕、工作效率不彰,對企業造成難以估算的損失!此外,中小企業通常缺乏專業的 IT 人員,即便花大錢採用企業級設備,但後續的安裝設定與維護勢必引發相當多困擾,無法發揮專業設備的最大價值。

為了解決中小企業在設置辦公室網路環境的痛點,中華電信今年正式推出「HiNet SME 超寬頻整合服務」,針對 HiNet 光世代固定制(多機型)客戶,推出新一代網路設備永久租賃服務,只需一通電話就能完成申裝,以月租方式取得包括 Wi-Fi AP 無線存取點與 Switch 交換器,並能委由專業人員完成所有的安裝設定,後續維護與代管也都能交由中華電信專業團隊來處理,讓企業升級高品質商用網路環境不會有過高的門檻,後續使用管理也不會產生額外的成本。

Aruba 商用機型支援,帶來絕對高品質的網路環境

為滿足企業用戶需求,HiNet SME 超寬頻整合服務全面採用目前倍受各大企業好評的 Aruba 所推出的設備,其中 Wi-Fi AP 有 Wi-Fi 5 Instant On AP12 與 Wi-Fi 6 Instant On AP22 兩種規格可供選擇,每台月租費僅 $259 元起跳,而 Switch 交換器 Instant On 1930 系列也提供支援 PoE 電力輸出與兼具管理與安全性連線需求的多埠機種,以 $249 元起的月租費來說確實是相當平易近人。

▲HiNet SME 超寬頻整合服務提供口碑與知名度都很不錯的 Aruba Instant On 系列產品,包括無線 Wi-Fi AP 與交換器的組合,能提供符合企業需求的高效能與穩定性。 圖/中華電信 提供

此外,企業也能依據自身需求選擇兼具路由器與防火牆功能的高速閘道器 SOPHOS XGS 116,帶來更多元的升級彈性。

Aruba Instant On AP12 / AP22:高覆蓋需求、高負載網路無線 AP 可自由選配

對企業來說,無線網路已是辦公室的標配,除了員工使用的筆電、手機或平板電腦都需要 Wi-Fi 存取,包括各類型的雲端監控攝影機或其他物聯網設備也都仰賴無線網路,因此 HiNet SME 超寬頻整合服務提供 Aruba 的 Instant On AP12 與 AP22 兩款 Wi-Fi AP 供用戶選擇。

▲Aruba Instant On AP12。 圖/中華電信 提供

其中 Instant On AP12 是主打高覆蓋範圍的 Wi-Fi 5 機種,不只對市面上絕大多數設備的相容性高,小巧輕薄的機體也能採壁掛或懸掛至天花板的方式來安裝,並支援 2.4 GHz 與 5 GHz 雙頻網路, 值得一提的是,5GHz 網路還支援 3x 3 MU-MIMO 功能,能為多部裝置提供高速傳輸能力,頻寬更可達 1,300 Mbps,非常適合中密度的小型企業或需要提供連網服務的商店門市、餐廳、咖啡廳…等環境。

▲Aruba Instant On AP22。 圖/中華電信 提供

此外,針對支援 Wi-Fi 6 規格設備的需求,HiNet SME 超寬頻整合服務則提供 Wi-Fi 6 版本的 Aruba Instant On AP22,適合使用者密度更高的小型辦公室使用,除了 Wi-Fi 6 較前一代大上四倍的網路容量,支援 Smart Mesh 智慧網狀網路功能亦可透過多台設備增加網路覆蓋範圍,並帶來最高 1.7 Gbps 聚合資料傳輸頻寬,滿足多人、多設備同時連網的高負載上網需求。

Aruba Instant On 1930 系列交換器:功能全面,簡單易用的智慧交換器之選

在多人共用網路的環境中,能妥善分配外網傳輸資源與內部控管連線設備的交換器絕對是核心關鍵,有鑑於此,HiNet SME 超寬頻整合服務提供了商業應用等級且功能全面的 Gigabit 交換器 Aruba Instant On 1930 系列,可依據企業內連線設備的需求,提供 8 埠、24 埠與 48 埠三種規格,除了智慧型管理 Layer 2+ 等級,也提供 GbE 規格的 Base-T 埠與 SFP+ 光纖連線,另外也具備 PoE 的供電能力,無論是企業內的 IP 電話、監控攝影機、門禁系統或是其他 IoT 物聯網設備,都能直接透過交換器來供電。

▲Aruba Instant On 1930。 圖/中華電信 提供

如何申請「HiNet SME 超寬頻整合服務」?

HiNet SME 超寬頻整合服務本就是為了提供企業最輕鬆、最直接也最方便的辦公室網路環境規劃而生,因此從申辦前、申辦中到申辦後,皆能夠透過專線:0800-080-860 來聯繫客服,在收到申辦需求後,會有專屬的技術窗口再次與申辦企業討論需求詳情,並委由專案工程師進行初步規劃,同時提供預估的月租費用讓客戶確認後,再提供申請書轉交專屬業務或中華電信門市即完成申請作業。

▲HiNet SME 超寬頻整合服務建置了簡單、便捷的專屬客服專線,一通電話即可完成申裝前的諮詢、安裝規劃與售後服務。 圖/中華電信 提供

在申辦流程中也會再次與客戶確認細部功能的設定,並進一步瞭解安裝環境的現場狀況,例如是否有機房機櫃,安裝位置是否有充足的電源插座,若為新申辦客戶,也會事先進行中華電信光世代光纖網路的佈建作業,接著指派工程團隊進場安裝網路設備,並完成最終的設定與測試。

後續使用上若有任何問題,可撥打客服專線進行諮詢,諸如基本功能設定、設備與電路故障問題的排除,都能透過一通電話搞定,這樣的服務模式對於規模不大、沒有設置專屬 IT 人員的中小型企業來說真的非常友善,也無需花費額外的維護成本。

以租代購升級 Wi-Fi 網速更 Easy,中小企業更省心!

網路環境的穩定性與效率對現今企業營運的影響甚大,雖說絕大多數的中小企業都深知這個道理,但無奈資源不足只能選擇妥協,而能夠協助企業一條龍輕鬆升級 Wi-Fi 網速的「HiNet SME 超寬頻整合服務」毫無疑問就是現階段的最佳解決方案!

▲透過 HiNet SME 超寬頻整合服務獨特的永久租賃方式,即便資源有限也能享有與大企業同等級的無線網路環境,讓生產力無後顧之憂。 圖/中華電信 提供

以一般小型企業一台交換器與三台 Wi-Fi AP 的佈建需求來說,過去光是初期採購設備就得花費將近 4 萬元左右,更不用說還需要有專門的 IT 人員負責安裝維護,一年成本超過 100 萬元確實是不小的負擔,若採用「 HiNet SME 超寬頻整合服務」,以三台 Aruba 的 Instant On AP12 (每台月租費 259 元)與一台 Aruba Instant On 1930 8 埠機種 (每台月租費 249 元) 來算,一年花費約 12,312 元 (不含光世代電路費用),等於一台 Wi-Fi AP 採購的費用就能抵過一年設備的建置成本,超低的門檻讓中小企業能輕鬆完成企業級無線網路環境的升級。

除了極低的成本,HiNet SME 超寬頻整合服務也包辦了設備後續的維護,如此一來公司就更能將資源運用在其他必要成本上。

HiNet 企業上網:https://reurl.cc/Epmm9aHiNet SME 超寬頻整合服務:https://reurl.cc/Y9DDxOHiNet SME 超寬頻整合服務專線:0800-080-860