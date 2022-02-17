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智原ASIC提供工業級後援服務 加速工廠自動化應用

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

ASIC設計服務暨IP研發銷售廠商智原科技﹝3035﹞今日宣布已成功交付多項工廠自動化相關的ASIC設計案，主要應用於工業物聯網(IIoT)領域。

智原表示，這些設計包含工業機器人、可編程控制器(PLC processor)、工廠自動化的控制器與網通等應用， 採用8吋及12吋製程技術，並提供客戶工業級的功能可靠度與長期供貨承諾。

智原強調，該公司擁有數十年的SoC與IP開發經驗，能滿足日益上升的工廠自動化需求。其豐富的ARM處理器經驗，包含Cortex A系列的多核心子系統，可為客戶提供高速運算效能。

此外，智原完整的自有IP資料庫涵蓋了USB、PCI Express、Giga-bit Ethernet 有線網路與CAN-FD Bus等符合多邊接口協議(multi-protocol)的傳輸介面，同時支援新舊協定，方便連接各種邊緣裝置。

智原科技營運長林世欽表示，工廠自動化應用需要更高效能的CPU及完整的傳輸介面IP，一方面可快速連接多樣的裝置以取得數據，同時即時分析數據，從而實現工業4.0。

林世欽進一步表示，智原在強大的運算能力上擁有重要的技術，並熟悉各種IP開發，相信智原的專業將協助加速產業升級工業4.0。

智原

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