奇景車用驅動IC將成最大營收來源 穩居全球龍頭

驅動IC廠奇景光電今（17）日召開法說會，該公司表示，2022年第一季，奇景車用產品營收，包括傳統驅動IC、TDDI、時序控制IC （Tcon，Timing Controller）和OLED驅動IC等營收，預估將佔總營收25%以上，車用驅動IC躍升為奇景單一最大營收來源。

隨著車用產品貢獻更多營收，將提供奇景在獲利和業務能見度方面更好的產品組合。同時，奇景超低功耗AI影像感測業務，在業界領先客戶主流應用產品開始量產，未來將和更多更廣泛的客戶群開發各式各樣的應用，超低功耗AI影像感測業務是高毛利率的新產品，持續導入將使相關業務強勁成長。

奇景表示， 2021 年傲人的業績，歸因於整體經濟的助力、致力確保穩固產能，以及優化產品組合並鞏固策略客戶關係，達成全年創紀錄的營收和獲利。展望 2022 年，產業晶圓代工產能持續短缺，COVID-19延續影響全球消費、港口擁堵、全球通膨壓力的影響，以及對地緣政治衝突的擔憂，使部分消費電子產品能見度相當有限。

奇景預估，自身部分高毛利率產品將強勁成長，尤其是車用和超低功耗AI影像感測業務，表現優於其他產品線，因此，對2022年前景保持樂觀態度。奇景傳統車用驅動 IC 需求強勁，同時獲得強大的晶圓代工產能支援，車用 TDDI 有望在 2022 年呈現指數級成長，最快在2022年第二季，車用TDDI累計出貨量將達到1,000萬顆里程碑。

奇景預估，晶圓代工產能供需失衡問題將至少持續到 2022 年，尤其在主要需求的成熟製程。為確保並增加產能，奇景持續積極主動，除了鞏固現有產能，並尋求新的晶圓代工合作夥伴關係，多方簽訂產能協議，以確保2022年產能將較2021年增加。同時，奇景亦與大多數面板廠簽訂協議合約，部分終端客戶提供預付款或保證金以確保能長期從奇景獲得晶片供應，此舉亦提高奇景業務的能見度。

奇景看見在供應端及客戶端的價格皆趨於平穩，預估2022年第一季毛利率將溫和下跌，主要原因是，奇景第一季的成本，是反映晶圓代工廠去年第四季的價格上漲，而去年第四季願意付出較高成本拉急單的客戶較多，因此拉高毛利率至51.8%的歷史新高，急單需求在第一季則明顯減少。但2022年第一季毛利率46%至48%之間，仍較去年同期40.2%大幅成長至高水位。

展望 2022 年，在穩定的晶圓代工產能和優化的產品組合支援下，奇景預估營收及獲利將進一步成長，並持續一貫的努力，維持高毛利率。