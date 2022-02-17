工業富聯今年將擴大中國大陸與越南智慧工廠規模

鴻海（2317）旗下工業富聯（FII）執行長鄭弘孟表示，將擴大中國大陸及越南的智慧工廠自動化業務，由於新冠疫情和全球晶圓短缺所造成的供應鏈中，大大刺激了高科技應用，以及大數據驅動解決方案之需求。

日經引述鄭弘孟的話指出，「我們的目標是協助 10 個行業的 10 家領先企業得到燈塔工廠認證，賦能 100 家領先企業數位轉型，向 1,000 家公司推出數字解決方案，並在 2025 年前為 50,000 家中小型企業提供諮詢服務，從而建立企業可長可久的擴產模式」。

「燈塔工廠」是大規模使用機器人、數據分析和人工智慧等智慧製造技術的工廠，並獲得世界經濟論壇認證。根據 FII 的數據， 截至 2020 年，鴻海集團已經有四家經過認證的燈塔工廠。

他強調「海外市場的業務擴展需要時間。我們首先優先考慮亞洲市場，那裡有較多的製造項目，尤其是大陸和越南巿場」。 除了賦能其他公司實現自動化外，FII 本身還生產伺服器、雲計算和網路產品，以及智慧手機和平板電腦的機構件，阿里巴巴、 蘋果、亞馬遜、谷歌和騰訊都是其客戶。

鄭弘孟說，「我以實際的例子向客戶展示，即使面對新冠疫情影響，我們的收入和利潤仍在增長，我們就是個實證」。他說，去年越南受到疫情斷斷續續影響約兩個月，但該公司越南的收入仍然保持穩定，盈利能力也有所上升，因為其採用科學數據驅動的管理手法，有助於提高決策效率。

鄭弘孟說，疫情和全球供應緊縮是該公司的主要驅動因素，因為它們正在以自身經驗賦能客戶利用機器人、數據分析和人 工智能調整製造環節。他說，中國大陸的一家汽車客戶去年採用了 FII 的工業互聯網解決方案，並設法將其年產能從 6 萬輛增加 到 10 萬輛，而無需擴大其工廠空間。FII 列出了中信戴卡和敏實集團；以及汽車製造商廣州汽車集團和廣州海鷗住工。

FII 也熱衷於幫助應對氣候變化。它已經開發了自己的碳足跡計算機，並正在制定路線圖，到 2035 年實現碳中和、2050 年實現整個供應鏈的直接排放、間接排放和排放凈零排放。

他說， 「我從最近的一個行業論壇中了解到，台灣許多執行長尚未將類似的行動放在首位，這是一個非常嚴重的問題。碳排放將很 快成為 BOM(物料清單)成本上的一個專案。」他敦促供應商採取行動，並提醒說，「如果你不這樣做，很快地會連生意都 沒得做。」