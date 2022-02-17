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台積電4nm製程加持，高通旗艦晶片交付或將提前

集微網 / 集微網

（圖源：wccftech網站）

據科技媒體wccftech報導，高通公司正尋求盡早推出驍龍8 Gen 1 Plus升級版晶片，以取代去年發佈的旗艦SoC驍龍8 Gen 1，該媒體稱，高通此舉部分原因在於驍龍8 Gen 1的量產問題。

此前獨家代工該款晶片的三星，據稱遭遇4nm製程產品良率問題，量產不暢，對該款晶片出貨量造成負面影響，除上述良率傳聞外，多家媒體評測中亦存在三星代工晶片發熱高、功耗大等反餽。

昨日晚間，業界人士 @手機晶片達人 在微博平台爆料，表示高通在台積電投片的4nm製程驍龍8 Gen1 plus，有2萬片晶圓預計可提前至二季度交付，而第三季開始每季度將有超過5萬片的4nm Gen1 plus產出，目前良率超過7成以上，比起三星的4nm工藝高出「相當多」。

（微博截圖）

台積電

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