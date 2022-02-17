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聯想搶攻電競手機大餅 將發表Y90遊戲手機

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

不讓華碩專美於前，聯想宣布「2022拯救者生態春季新品發佈會」將於2月28日舉行，預計將推出第三代電競手機Legion Y90 、Y700遊戲平板以及Y7000P/ Y9000P筆電。

據了解，聯想這款今年度新款電競手機散熱系統採用12層散熱材料堆疊、3520mm² 液冷VC均熱板、雙風扇主動散熱系統、32 片 PC 級散熱鰭片。

此款手機螢幕尺寸為6.9寸，Legion Y90將配置Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器，支援高達720Hz觸控回報率，以及5500mAh電池容量，支援68W有線快充。

中國大陸手機廠持續瞄準電競領域，近期像是電競手機紅魔7、黑鯊5將陸續上市。不過中國大陸媒體表示，電競手機銷售明顯低於預期，像是2021年初上市的紅米K40，目前銷量破千萬台，但紅米K40遊戲增強版的銷量在京東旗艦店僅60多萬台。2021年上市的電競手機中，拯救者2 Pro、黑鯊4S系列、紅魔6系列在京東旗艦店的銷量均不到10萬台。

華碩共同執行長許先越日前表示，華碩ROG Phone電競手機在市場定位中屬於最高階的產品，會買ROG Phone的消費者通常具備一定的經濟能力，手機業務要轉盈仍須努力。

不過，許先越透露，過去談手機獲利，都是就產品面來看，但近期內部發現，從其自3G手機時期就長期累積的大量通訊相關專利中，有些好方法可對獲利做出貢獻，如把這些專利與產品結合，手機業務進入獲利期的機會將提高很多，近期會對此再找時間說明。

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