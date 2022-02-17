缺料改善 iPhone 13本季出貨量將達4,600萬支

鴻海（2317）、和碩（4938）加緊趕工出貨。市場傳出，受惠於零組件缺料問題改善，iPhone 13 系列本季度產量將達4,600萬支，比原先預期的還多出7%，外資預估，本季iPhone 總產量為5,400萬支，季減約36%、年增7%，優於往年首季季減高達四成的降幅。

不過在本季，由於長期的 IC 供貨仍呈現吃緊狀態，iPad的生產可能會略有放緩。

外資表示，在iPhone 13 大量量產之下，去年第四季iPhone生產量將達到8,500萬支，季增70%、年增12%，尤其12月鴻海增加了不少預定量，帶動 2021年整體 iPhone的總產量達到 2.3 億支、年增超過20%。

市場也相當期待即將亮相的蘋果新款手機、iPhone SE將在本季度末或第2季度推出，本季末將開始量產，外資預估iPhone SE首季量產規模約在300萬支。