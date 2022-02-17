TrendForce：疫情影響 去年第四季DRAM產值季減近6％

根據TrendForce研究，受全球新冠疫情影響，2021年第4季DRAM總產值季減5.8%，來到250.3億美元；相關台廠如華邦、力積電等分別透過生產毛利率較佳產品、和客戶簽長約等方式因應。

疫情使終端裝置如智慧型手機等零組件供應受阻，間接導致採購端對記憶體拉貨意願下滑，其中以DRAM庫存超過10周以上的PC OEMs業者態度最為明顯；多數DRAM原廠在2021年第四季出貨量皆呈現衰退，拉貨動能下降也導致DRAM報價反轉向下。

展望2022年第一季，根據TrendForce認為，部分零組件缺料可見紓緩，但第一季本就為需求淡季，買方庫存仍偏高，使多數採購端將優以去化庫存為主，整體拉貨動能低迷；因此，今年第一季DRAM價格會較去年第四季面臨更大壓力，整體DRAM總產值可能進一步下跌。

以營收表現來看，三大DRAM原廠報價皆下滑，出貨端走勢則略有分歧。三星（Samsung）及美光（Micron）皆隨終端需求不佳而出貨下滑，營收分別下滑9%與8%；市占率方面，三星略降至42.3%，仍位居第一；SK海力士位居第二，拉升至近三成；美光小幅衰退至22.3%。

TrendForce表示，預期今年第一季三廠在DRAM報價差距不大，不過由於SK海力士在去年第四季出貨基期相對較高，公司預期出貨衰退幅度將略高於產業平均，將使其第一季市占率小幅下降。

以獲利表現方面，由於先進製程占比提升隨之而來的成本優化仍不足以彌補報價衰退，三星、SK海力士及美光（財報區間9~11月）營業利益率分別下滑至50%、45%及41%。

TrendForce認為，今年第一季跌勢恐加劇，DRAM供應商將面臨更大幅度的獲利衰退，原廠僅能透過拉升先進製程的比重，並透過產品組合的優化，以減少報價壓力的衝擊。

面臨DRAM市況反轉，TrendForce說，各台廠已有因應策略。南亞科可將其20 nm產能在DDR4市況不佳時轉而生產毛利較好的DDR3，並且投入更多資源到1X nm新製程的研發；華邦除了持續將重心鎖定在利基的小容量產品，強化25 nm及下一代20 nm的研發；力積電則透過與客戶綁定長約的方式，提前部屬今年的投片，持續發揮其最大的優勢，配合市況及毛利高低，在邏輯IC與記憶體產品之間作產能調配。