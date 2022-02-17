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威剛記憶卡領先業界 通過SD Express SVP驗證

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導

記憶體模組廠威剛科技（3260）今（17）日宣布，旗下的Premier Extreme SDXC SD 7.0 Express 記憶卡，通過SD協會的SVP驗證，成為全球首間獲得認證的消費性記憶卡品牌，可供消費者極速傳輸效能之外，更使SD Express記憶卡與不同設備間具有絕佳相容性，支援多家電腦品牌大廠所推出內建SD 7.0 Express卡槽的筆電與桌機。

威剛表示，隨線上影音產業的興起，越來越多影音創作者進行快速且大量的影音編修，而高效行動存儲設備能提升創作品質與效率，但高速傳輸伴隨而來的也有系統相容性問題，包括運作降速或無法讀取等問題，皆會使創作者倍感沮喪。

有鑑於此，威剛推別推出符合 SD 7.0 標準的Premier Extreme SDXC SD 7.0 Express記憶卡，除了讀寫速度提升至 800/700 MB/s，比高速的UHS-II SD卡快2.7倍之外，更領先業界通過SD協會的SVP認證。

威剛科技產品行銷處處長陳志瑋表示，通過 SVP 驗證的 ADATA Premier Extreme SDXC SD7.0 Express記憶卡，除了能滿足高畫質影音內容和高速數據傳輸外，更表示能完美相容 SD 協會設定的性能標準與相關設備接口的傳輸可靠性。

威剛指出，Premier Extreme SDXC SD 7.0 Express 記憶卡除了支援 PCIe Gen3 x1 與 NVMe 協定，並採用國際領導品牌SMI 的SM2708AB控制器，具有 800/700 MB/s 的高速讀寫性能，並能向下相容 UHS-I 與 V30 標準，可插入高階數位相機、4K攝影機，進行高畫質照片拍攝或 4K 影片錄製，再插入支援 SD 7.0 讀卡設備*的電腦，猶如微型固態硬碟般，以 PCIe Gen3 x1 的高速性能進行影像編輯或影片剪輯，大幅縮短工作時間。

記憶卡 威剛

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