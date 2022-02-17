宏碁搶進NFT、區塊練 投資思偉達創新科技

PC品牌大廠宏碁（2353）今（17）日宣布投資新創團隊思偉達創新科技，藉由其佈建區塊鏈基礎設施的經驗，以及宏碁的跨國技術含量，將共同實現產業數位化的展現，並有助集團內部跨入區塊鏈及數位藝術。

新創團隊思偉達創新科技成立至今邁入第五年，成立第一年便率先推出亞洲第一間分散式交易所「STARBIT EX」。創辦人鄧萬偉也曾致力於台灣證券型代幣業務STO的推動，並於2021年成立「Jcard這咖」NFT發行交易平台。今年宏碁集團子公司倚天酷碁及「Jcard這咖」平台攜手，在郭書瑤主演的電影「再說一次我願意」中首創發行「NFT+支付對鍊（附贈悠遊卡功能）」的虛實整合紀念品，將NFT做為消費者觀影後的數位紀念品。

宏碁表示，藝術能在虛實整合中多元展現， NFT也是藝術數位化的嶄新機會；因此，內容創新將成為重要關鍵，宏碁策略投資思偉達將結合雙方優勢，有助於集團內部跨入區塊鏈及數位藝術，將全新體驗帶進下一個世代商機。