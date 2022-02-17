快訊

旅行社上架日本自由行 陳時中曝國門開放時機

金管會斷炒房金流祭「最強殺手鐧」 4家銀行影響最大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宏碁搶進NFT、區塊練 投資思偉達創新科技

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

PC品牌大廠宏碁（2353）今（17）日宣布投資新創團隊思偉達創新科技，藉由其佈建區塊鏈基礎設施的經驗，以及宏碁的跨國技術含量，將共同實現產業數位化的展現，並有助集團內部跨入區塊鏈及數位藝術。

新創團隊思偉達創新科技成立至今邁入第五年，成立第一年便率先推出亞洲第一間分散式交易所「STARBIT EX」。創辦人鄧萬偉也曾致力於台灣證券型代幣業務STO的推動，並於2021年成立「Jcard這咖」NFT發行交易平台。今年宏碁集團子公司倚天酷碁及「Jcard這咖」平台攜手，在郭書瑤主演的電影「再說一次我願意」中首創發行「NFT+支付對鍊（附贈悠遊卡功能）」的虛實整合紀念品，將NFT做為消費者觀影後的數位紀念品。

宏碁表示，藝術能在虛實整合中多元展現， NFT也是藝術數位化的嶄新機會；因此，內容創新將成為重要關鍵，宏碁策略投資思偉達將結合雙方優勢，有助於集團內部跨入區塊鏈及數位藝術，將全新體驗帶進下一個世代商機。

宏碁 NFT 區塊鏈

延伸閱讀

搶想攻虛擬商機？七大英文術語一次搞懂！

危機？NFT交易熱卻被冒名複製陷詐欺 知名交易平台CEO氣到終止交易

「元宇宙」藝術創作先驅 陳錦芳台北辦畫展 同步發行NFT作品

與OpenSea抗衡？Salesforce可能計畫打造NFT雲端服務平台

相關新聞

台積電4nm製程加持，高通旗艦晶片交付或將提前

據科技媒體wccftech報導，高通公司正尋求盡早推出驍龍8 Gen 1 Plus升級版晶片，以取代去年發佈的旗艦SoC驍龍8 Gen 1，該媒體稱，高通此舉部分原因在於驍龍8 Gen 1的量產問題。

缺料改善 iPhone 13本季出貨量將達4,600萬支

鴻海（2317）、和碩（4938）加緊趕工出貨。市場傳出，受惠於零組件缺料問題改善，iPhone 13 系列本季度產量將...

宏碁搶進NFT、區塊練 投資思偉達創新科技

PC品牌大廠宏碁（2353）今（17）日宣布投資新創團隊思偉達創新科技，藉由其佈建區塊鏈基礎設施的經驗，以及宏碁的跨國技...

光罩砸5.6億元 加碼設備

受惠於半導體應用需求強勁，光罩（2338）16日公告，投入5.6億元向日商JEOL購買機器設備，產能可望進一步提升。

全球首例！元太電子紙 榮獲國際暗空協會認證技術

全球電子紙領導廠商E Ink元太科技（8069）今（17)日宣布，電子紙獲得「國際暗空協會（International ...

出貨量衰退加報價下滑 上季整體DRAM產值季減近6%

據TrendForce研究，疫情致使眾多終端裝置如智慧型手機、伺服器、PC至利基型消費性電子產品零組件供應受阻，間接導致...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。