光罩砸5.6億元 加碼設備
受惠於半導體應用需求強勁，光罩（2338）16日公告，投入5.6億元向日商JEOL購買機器設備，產能可望進一步提升。
光罩去年合併營收為60.77億元，連續四年業績創歷史新高，且去年首度突破60億元大關。今年一月營收5.6億元，月增5.28%、年增23.4%，創歷史同期新高紀錄。
光罩主要提供0.11微米至0.18微米製程晶圓光罩，並已擴展至90/65奈米製程，預計於今年中開始提供40奈米製程晶圓光照，2023年中進一步再擴展至28奈米製程。
光罩現階段的產品應用，包括BCD、微控制器（MCU）、驅動IC、電源管理IC等，布局主要是希望提供卓越的成熟光罩製程，也持續投資關鍵製程。
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