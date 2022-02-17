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全球首例！元太電子紙 榮獲國際暗空協會認證技術

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導
元太電子紙為全球首個獲國際暗空協會認證技術。圖／元太提供
元太電子紙為全球首個獲國際暗空協會認證技術。圖／元太提供

全球電子紙領導廠商E Ink元太科技（8069）今（17)日宣布，電子紙獲得「國際暗空協會（International Dark Sky Association，IDA）」的暗空（Dark Sky）認證，亦是全球首個榮獲國際暗空協會認證的顯示技術。E Ink電子紙的反射式顯示特性，透過環境光源顯示螢幕畫面，不自發光。在夜間觀看時，可透過小型LED燈條即能照亮整個顯示螢幕，不需過度浪費能源的雜散光來干擾社區或環境。

隨著智慧城市持續發展，在提供大眾更即時資訊與便利的智慧溝通體驗，同時兼具生態環境保護、城市美學的平衡成為永續智慧城市的關鍵挑戰。城市致力於確保大眾能透過安全與正確的模式獲取資訊，但也需考量智慧城市解決方案所產生的碳足跡、以及在照明上的電力消耗量。

而在美國賓州匹茲堡成為第一個通過暗空條例的大城市外，亦有許多小型城市、農村或自然區域，均與國際暗空協會承諾減少光害。根據全美州議會聯合會(NCSL)的資料，截至2016年，美國哥倫比亞特區、波多黎各與至少十七個州均制訂降低光害的相關法律，其中包括亞利桑那州最早於1986年制訂光害法，降低對生態環境的衝擊。

E Ink元太科技董事長李政昊表示：「元太科技很榮幸獲得Dark Sky認證。E Ink環保永續的電子紙應用已遍布於全球數千個交通運輸和公共區域，提供能降低光害與節能的顯示解決方案。此項認證亦展現E Ink ESG永續發展的承諾，未來元太將持續提供對環境與生態友善的智慧、低碳的電子紙產品。」

在沒有人造光遍佈城市時，大眾夜間抬頭仰望時，可清晰看見星空。但時至今日，不論是路燈、住家照明、或是數位看板和廣告燈箱等人造光遮蔽天空的視野，也對人類、野生動植物和氣候造成環境上的隱憂。

元太科技深信在生態環境永續發展，減少光害為關鍵重點，因此，元太科技將運用低碳、反射式、不發光的電子紙，為城市與大眾帶來節能、無光害的環境友善產品。低耗電的電子紙僅於更換顯示畫面時才會耗電，畫面持續顯示不耗電，在電子紙的終端產品設計時，可以結合太陽能或是再生能源的供電系統驅動產品，降低連接到電網的需求，減少電力的使用，協助打造永續的智慧城市願景。

電子紙 元太 智慧城市

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