安格去年營收6.23億元、年增81.2% 創歷史新高

IC設計廠安格（6684）2021年受惠於Type-C出貨動能強勁，全年營收達6.23億元，年增81.2%，創下歷史新高，公司看好2022年隨消費者對於影像品質要求日益增加與USB Type-C產品普及，安格推出新一代USB Type-C影像轉換產品-AG94系列，有望在市場需求續強之下，帶動營運再攀高峰，有機會年成長3-4成。

董事長胡漢良表示，隨著消費者對於影像品質要求日益增加與USB Type-C產品普及，公司除了4K/30Hz解析度的主力產品外，也逐步朝向更高端的4K/60Hz產品開發，這次推出的AG94系列支援兩組USB Type-C母座，可同時連接影像裝置與USB PD電源轉換器，亦可支援USB Type-C正反插，提供多樣的終端產品開發設計。

安格指出，兩組USB Type-C影像輸入端分別可支援高達8.1Gbps（HBR3）的影像傳輸通道，因此在搭配友商的USB 3.1 Hub功能時，可同步支援4K/60Hz的輸出影像介面轉換；目前正提供客戶試量產，預計下半年起可開始貢獻營收。

總經理藍世旻也說，雖然4K/30Hz的產品是目前消費者購買主流，但因此競爭者眾，所以公司除了強化高度轉換相容性以及系統單晶片優勢外，從2年前亦開始開發4K/60Hz相關產品。繼AG94系列推出後，安格今年也將持續開發新品，雖然短期來看研發費用勢必增加，但長期來看對於公司提升產品市佔率將有明顯幫助。

據悉，安格目前產品包括了「視訊轉換晶片」、「高速訊號處理晶片」以及「 USB Type-C視訊轉換晶片」，受惠市場趨勢，其中又以USB Type-C視訊轉換晶片營運動能最為亮眼。

面對全球缺晶片的問題，藍世旻強調，公司與上下游廠商均維持著相當緊密的夥伴關係，因此產能取得較不受影響；惟晶圓代工成熟製程價格調漲，將會對毛利率產生影響，因此今年也將持續強化夥伴間橫向及縱向的合作，希冀藉此擴大市場。