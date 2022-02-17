TSIA預測 台灣IC產業產值今年上看4.8兆元創新高

據科技媒體wccftech報導，高通公司正尋求盡早推出驍龍8 Gen 1 Plus升級版晶片，以取代去年發佈的旗艦SoC驍龍8 Gen 1，該媒體稱，高通此舉部分原因在於驍龍8 Gen 1的量產問題。

2022-02-17 18:12