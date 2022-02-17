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TSIA預測 台灣IC產業產值今年上看4.8兆元創新高

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

TSIA今（17）日發布2021年第4季暨2021全年台灣IC產業營運成果，同時更新2022年相關預測，2022年台灣IC產業產值估計超過4.8兆元，年成長估計17.7%，持續高於今年全球半導體市場年成長8.8%表現。

工研院產科國際所統計，2021年台灣IC產業產值達新台幣4兆820億元，年成長26.7%。其中IC設計業產值為新台幣12,147億元，較2020年成長42.4%；IC製造業為新台幣22,289億元，較2020年成長22.4%。

依據統計，2021年其中晶圓代工為新台幣19,410億元，年成長19.1%，記憶體與其他製造為新台幣2,879億元，年成長51.0%；IC封裝業為新台幣4,354億元，年成長15.3%；IC測試業為新台幣2,030億元，年成長18.4%。新台幣對美元匯率以28.0計算。

新台幣 晶圓代工

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