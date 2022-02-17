東捷資訊 助金屬加工業數位轉型

鑒於台商回流提升對於金屬加工業數位化轉型需求，東捷資訊（6697）呼籲金屬加工業數位化轉型應該循序漸進，首要之務是將人員、機台設備、物料產品、生產方法與生產現場環境等五大要素進行升級更新，使工廠從「自動化」走向「智能化」。東捷資訊服務所提供製造執行系統（MES）與顧問服務可以幫助金屬加工業業者達成數位化管理、資訊即時、生產透明與流程標準化等目標，有效提升管理、生產效能及競爭力。

隨著雲端運算、大數據、機器學習、AIoT的發展，各行各業進行數位轉型已是不可逆趨勢，根據TrendForce 研究報告顯示，預期到2025年，全球智慧製造市場規模可望達4,500億美元，年複合成長率為10.5%；同時，根據富比士(Forbes)報導，5G與邊緣運算、延展實境(XR)與元宇宙(metaverse)、工業物聯網(IIoT)、預測式維護、機器人與協作機器人…等趨勢發展更將加速製造業轉型工業4.0。

傳統金屬加工業面對勞動力不足及疫情衝擊帶來的全球供應鏈改變，在營運上將面臨1.品質:無法掌握生產即時進度與生產品質情況; 2. 交期: 訂單交期縮短；急單、插單或客製化訂單情況增加; 3. 成本: 供應鏈管理時效縮短與作業員短缺，人力與最少訂購量（MOQ）成本增加等挑戰，唯有調整傳統生產模式，積極數位轉型，邁向智慧製造才能持續保有競爭優勢。

看準金屬加工業強化數位轉型下對於生產進度精準追蹤等需求，東捷資訊以熟知機電製造業的專業輔導顧問為基礎，已協助多家金屬加工業客戶導入製造執行系統（MES），針對主要工藝技術製程，東捷資訊提供了完整的解決方案，包含對成型為多量多樣的生產特性，提供批量方式的派工與報工（如鑄造、鍛造、沖壓、裁切等方式），對機械加工製程等自動化設備（如車床、铣床等加工），提供開放API進行設備資料串接，並針對部份製程需進行外包，提供了外包報工等功能，協助企業即時掌握生產進度與溯源管理，提升產品品質與服務效率。此外，報表查詢功能，更可提供使用者追蹤完整產品的履歷，實現管理數位化、流程標準化與生產資訊即時、透明化之智慧工廠。

成立於2013年的金上晉科技公司，以不銹鋼金屬製品結合環保的PVD真空離子表面處理領先市場，並在海內外分設多個廠區。近年來由於客制化訂單高度需求，使得營運管理的風險增加；再加上原始生產數據僅有統計報表，無法進行追溯管理。2020年東捷資訊協助導入製造執行系統（MES），有效幫助金上晉科技公司即時掌握生產進度與溯源管理，提升產品品質與服務效率，加速其從傳統金屬製品產業轉型發展為高科技技術的領頭羊。