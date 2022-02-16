領先業界！庫力索法推出獨家矽光子封裝解決方案

國際封測設備大廠庫力索法（Kulicke and Soffa）今日宣布，其熱壓接合(TCB) 技術為矽光子應用市場提供一個獨家的解決方案，能協助全球各大數據中心大幅提升資料傳輸速度，進一步實踐未來在5G、互聯網等飆速的需求。

Kulicke & Soffa表示，該公司的TCB方案，採用一種獨特的甲酸氧化還原技術，讓矽光子(Silicon Photonics)晶片得以使用全新方式做封裝，也符合矽光子封裝市場以及2.5D/3D異質整合封裝的需求。

矽光子技術主要應用於高頻寬收發器市場，在應用層面上有極大的發展潛力。由於高頻寬收發器是高效能運算(HPC)和大型數據中心不可或缺的部分，随着全球互聯網需求不斷地增加，高頻寬收發器市場到2025年前預計會以35%的複合年成長率增長，更為K&S製造新的市場機會。在上個公司財務季度中，K&S已成功亮眼的展現了在該相應市場的實際銷售數據。

Kulicke & Soffa表示，多晶片封裝儼然是現今快速的發展趨勢，適用於高效能運算，該公司提供廣泛的封裝解決方案，不僅能滿足當前對多晶片模組(MCM)組裝和系統封裝(SiP)的需求、更符合異質整合、小晶片(Chiplet)平面封裝和共封裝光學(Co-packaged Optics)等新興市場的需求，完美應用於互聯網、人工智能、5G、自動駕駛、可穿戴技術的高性能計算(HPC)和數據中心等領域。

Kulicke & Soffa 產品與解決方案執行副總裁張贊彬表示，多晶片封裝的一個關鍵挑戰是性能和能耗之間的權衡，K&S能提供相應的解決方案以優化技術製程，並且很高興能獲得客戶的認同，成為矽光子封裝市場的先行者，利用熱壓封裝和甲酸直接解決這些關鍵的製程挑戰，以加速矽光子應用的發展。