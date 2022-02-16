聯強越南營收創新高 獲利翻倍增長

聯強越南（Synnex FPT）日前通過2021年自結財報，營收創歷史新高，達台幣250億元，大幅成長56%；稅後淨利10.1億元，也同步創下歷史新高，更較2020年大幅翻倍成長112%。聯強越南更樂觀預估，2022年將持續2021年的強勁成長力道。

聯強越南是聯強在2017年底與越南最大資通訊整合服務商FPT集團(FPT Corporation)合資成立的通路公司，目前已是越南最大的3C通路商，尤其在筆電、桌機、各項資訊商用產品等類別的市佔，擁有獨占鰲頭的領先優勢。近年開始進軍智慧型手機、組件、消電等領域，持續擴大業務經營範疇。

越南地形狹長，南北距離超過1,600公里，加上南北越風土民情的差異，幾乎所有的通路商都只有能力在首都河內(北越)或第一大城胡志明(南越)這兩個地方擇一經營。而聯強越南因具有優異的營運管理與市場開發能力，得以在四大主要城市都設有營業據點以及倉儲物流中心，深耕在地通路，成為越南唯一一家業務範圍能同時涵蓋全越南63個省市、超過3,800家各類型經銷通路的3C通路商。因此國外品牌原廠想進入越南市場，都會將聯強越南列為合作夥伴首選，帶動聯強越南業務持續成長向上。

越南不論從經濟規模或人口數，目前已是東協第三大的國家，而且仍在高速成長，外資也持續加碼投資。根據統計資料，越南過去10年經濟成長率都保持在6~7%以上的水準，即使2020年疫情爆發，越南仍然是全球極少數保持正成長的國家之一。同時外資也持續擴大在越南的佈局，過去3年每年海外直接投資(FDI)都高達300億美金以上，其中53%投入在製造業，創造出大量的就業機會，帶動近10年越南人均所得幾乎翻倍增長。依麥肯錫的預估，越南未來10年會再新增3,600萬的中產階級，佔人口比例將由目前的30%~40%，躍升到70%~80%，形成龐大的主力消費族群，帶來內需市場的無限商機。

展望2022年，聯強越南樂觀看待今年的業務動能。外在環境上，越南政府計劃在2022年推動一項高達152億美元的經濟刺激方案，強化基礎建設，以達成未來五年每年GDP成長6.5%~7.0%的目標。近年諸多高科技供應鏈擴大在越南的佈局，將直接帶動生產與IT設備的採購需求。內在營運上，聯強越南除了在原有優勢領域將繼續擴大市佔外，手機業務也會有突破性的進展；同時更定調2022年將大幅強化通路服務商的角色，積極運用數位能力，佈建各種營運管理服務，擴大對上下游客戶的服務項目，以深化彼此的合作關係，帶動未來幾年持續保持強勁的成長力道。