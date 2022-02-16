摩斯微電子擴大業務 助攻Wi-Fi HaLow前進亞洲市場

創新物聯網Wi-Fi無晶圓半導體公司摩爾斯微電子(Morse Micro)今日宣布擴大亞洲地區的業務發展，延攬三位高階管理團隊成員。Morse Micro表示，亞洲地區業績將持續支持橫跨台灣、大中華區、韓國及日本等成長型市場，為在地團隊和客戶提供即時支援。

新管理團隊將專注於擴展各自市場領域上的Wi-Fi CERTIFIED HaLow客戶群，吸引並發展策略Wi-Fi模組和參考設計合作夥伴，同時擴展經銷業務通路以及其他主要市場活動。

Morse Micro聯合創辦人暨執行長Michael De Nil表示，這是Morse Micro在國際市場發展的重要里程碑，顯示亞太地區的客戶正在採用Wi-Fi HaLow進行一系列低功耗、遠距離的物聯網應用。

他進一步表示，Morse Micro管理團隊的新成員擁有豐富市場經驗，這將有助於策略性提升公司在亞太地區的客戶群與市場滲透率，希望繼續擴大公司作為創新Wi-Fi CERTIFIED HaLow解決方案的市場領導者的全球影響力。

三位管理團隊成員，分別為：

Morse Micro亞太區業務發展副總經理暨韓國總經理朴成鎮（ Derek Park）：擁有25年在半導體以及電信產業的豐厚經驗，曾任職於恩智浦半導體（NXP Semiconductors）、博通（Broadcom）和 InvenSense (TDK Corporation)，負責產品行銷和銷售等業務。 Morse Micro台灣及大中華區總經理張瑞洋（Eddie Chang）：在台灣和大中華區擁有15年以上的Wi-Fi晶片銷售經驗，曾任職於博通（Broadcom）、賽普拉斯半導體（Cypress）以及英飛凌（Infineon）。 Morse Micro日本總經理田中健仁（Kenji Tanaka）：擁有25年在日本和美國的半導體銷售經驗，近期曾於微晶片科技（Microchip Technology）和Wolfspeed任職。

Morse Micro指出，該公司完整的Wi-Fi HaLow產品組合包括業界最小、最快和最低功耗的IEEE 802.11ah標準規範系統單晶片(System on a Chip, SoC)。其中，MM6104支援1、2和4 MHz的通道頻寬。更高效能的MM6108支援1、2、4和8 MHz頻寬，能夠承載幾十Mbps頻寬，提供高畫質影像串流。這些Wi-Fi HaLow系統單晶片提供了傳統Wi-Fi解決方案的十倍覆蓋範圍、百倍覆蓋面積和千倍傳輸容量。

在高度擁擠的傳統2.4GHz Wi-Fi之外，使用非授權sub-1GHz以下的窄頻寬，基於IEEE 802.11ah的Wi-Fi HaLow訊號更容易穿透障礙物，可延伸至1公里以外，連接住宅、零售、辦公區域、校園、倉庫和工廠環境中的遠距離物聯網設備。專門為物聯網開發並提供最新的企業級WPA3安全，一個Wi-Fi HaLow AP 可連接多達8191個裝置，不僅簡化網路部署，同時能有效降低成本。