英特爾收購高塔意在成熟製程 業界估對台積電影響有限

英特爾15日宣布以54億美元收購以色列的高塔半導體公司（Tower Semiconductor），高塔也同步發布相同聲明。對此，業界分析，英特爾收購高塔瞄準的是當前相當吃緊的8吋晶圓成熟與12吋晶圓代工特殊製程，因此對台積電（2330）實際影響有限。

業界指出，英特爾若順利入主高塔將可望強化成熟製程布局取得電源管理IC乃至MCU產品線所需產能，不必再規畫擴充，降低未來的長短料風險，自身則可專注在先進製程既定的產能擴充。

依據高塔半導體說明，該公司的優勢是2021年屬全球第五大的純晶圓代工廠（排除IDM)，目前在3大洲擁有8個晶圓廠（包含2個在美國），位於非美國的晶圓廠也都設置於美國盟友國家以色列、日本和義大利，8個晶圓廠包含5個8吋廠、2個12吋晶圓廠以及一個6吋廠。

依據高塔說明，該公司產能橫跨45nm、65nm、110nm、130nm、152nm、180nm、250nm、350nm、500nm、超微米以及GaN製程。高塔主要的終端應用是來自電源管理IC與power discrete相關為主營收占比38%，RF無線射頻相關營收31%，感測器相關16%，其他特殊應用包含MCU與ASIC乃至CMOS等應用於車用、航太與國防、運算與工業領域。

高塔先前回覆美國商務部公開徵求半導體供應鏈意見時也特別指出，正在美國尋求擴建 12吋廠進而提升 40奈米、45奈米 和 65奈米 產能，以支持多個客戶不斷成長需求，這些需求包含公開宣布的商業、汽車和高可靠性客戶，如Analog Devices、 Toyota、功率半導體客戶 Siliconix、射頻客戶博通以及上百家美國的商業、航太與國防和研究客戶。