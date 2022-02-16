宏碁推新品搶攻開學潮 Q1營運添動能

迎接2022開學季，宏碁（2353）推輕薄筆電滿足學子們購機需求，搶攻開學潮商機，替本季營運添增新動能。

宏碁今（16）日股價上揚1.4%、來到每股28.95元。

宏碁推出新品包括輕薄美型筆電Swift 5，經過Intel® EvoTM平台認證、重量僅1公斤、具備觸控康寧玻璃螢幕，以及輕薄效能筆電Swift X系列，其中16.1吋新上市機種，具備標準電壓處理器、搭載RTX3050Ti獨立顯卡，符合大畫面影像運算使用需求；另外，適用於教育的12吋可翻轉式筆記型電腦Acer Chromebook Spin 512 是初學者的絕佳選擇。宏碁並推出多項好康，如指定機種登錄送即享券200-1,000元、加碼天天抽Foodpanda 3,000元等，眾多筆電優惠。

宏碁另外推薦Chromebook產品，為第一款Acer Chromebook Spin 512 (R853TNA) 可翻轉筆電，適用於初學者使用，藉由4種使用模式的變化、3:2長寬比的12吋IPS顯示器舒適閱讀畫面、及螢幕獨有的抗菌表面處理，加上實景攝影鏡頭以及軍規級的耐用性，讓學生們能輕鬆應對課堂上的各種學習，售價15,500元；另一款14吋Acer Chromebook 514 (CB514-1WT-502W)，輕1.4kg，機身採用金屬製上蓋與流線型強化機身，提供使用者更流暢的操作體驗及更高規格的防摔、防刮特性，搭載 Intel Core i5處理器，具 Wi-Fi 6 無線規格，擁有 10 小時的續航力，輸出入埠也配置兩個 Thunderbolt 4，內建指紋辨識裝置，售價24,000元。