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Gogoro證實 今年第1季有望到海外掛牌
台灣電動機車龍頭與電池交換主流Gogoro CFO Bruce Aitken今天證實，Gogoro在美國那斯達克掛牌上市的進度，3月第一周會明朗化，最快第1季結束時有望看到Gogoro掛牌，但目前時程細節還不能透漏太詳細。
針對東南亞市場布局，Gogoro也表示，在東南亞的未來不斷強化跟當地的強勁伙伴合作，Gogoro專注把資源投入創造更強的系統，跟伙伴的合作，把科技、技術運用在消費者端，Gogoro專注供應鏈的管理。
鴻海長期在電動車產業布局，Gogoro是電動機車的No.1，Gogoro定位為「能源服務公司」，鴻海則是在推動過程中最佳的生產供應後盾，兩家本來專精就不同領域，合作上是強強聯盟，兩家一起合作把電動車的市場餅做大，Gogoro的強項是在開發新的事業上，比較擅長能源生活的體驗設計及服務生態創新。
Gogoro也進一步說明，印度和台灣的市場很像，都是政府希望藉由補助推動消費者轉型，台灣市場在Gogoro還沒加入時，電動機車的市占率不到1%，現在台灣已經來到10%，台北則有20%，印度也類似台灣的狀況，而且印度的市場更大，如果比照台灣的模式發展，規模會很可觀。
與印度最大機車製造商Hero® MotoCorp Ltd.在當地共組營運智慧電池交換網路合資公司後，團隊積極在進行各種合作技術會議，換電櫃預計今年第4季會在新德里開始舖設，第一階段會有50個據點，再視實際需求持續增加，未來會根據消費者採買電動車的區域開始增加充電站，系統會根據銷售建議設站的計畫。
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