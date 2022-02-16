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資深藝人巴戈驚傳癌逝 享壽67歲

看好台積電進駐吸人潮 Fabiana Filippi前進義大Outlet

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導
義大Outlet Mall迎來頂級時裝品牌Fabiana Filippi進駐，成為該品牌全台唯一進駐的Outlet。義大／提供
義大Outlet Mall迎來頂級時裝品牌Fabiana Filippi進駐，成為該品牌全台唯一進駐的Outlet。義大／提供

義大Outlet Mall迎來頂級時裝品牌Fabiana Filippi進駐，成為該品牌全台唯一進駐的Outlet，看準義大Outlet每年的消費人潮及客群，未來周邊楠梓區還有台積電進駐、仁武區正在打造的航太產業園區，串連整個高科技產業聚落；再加上義大世界擁有五星飯店以及南台灣唯一的主題樂園義大遊樂世界，每年超過千萬遊客到訪，義大世界已然成為南台灣遊玩必到景點。

全球知名頂級女裝品牌Fabiana Filippi(簡稱FF)來自義大利被譽為「義大利的綠色心臟」的城市翁布里亞（義大利語：Umbria），服裝設計以優雅、獨特與永恆感為設計核心，以羊絨和真絲羊絨等名貴物料加上時尚流線形的剪裁設計，賦予女性優雅高貴氣質，讓眾多國際巨星崔智友、金喜善、湯唯等成為FF品牌的忠實愛用者。

義大Outlet Mall迎來頂級時裝品牌Fabiana Filippi進駐，成為該品牌全台唯一進駐的Outlet。義大／提供
義大Outlet Mall迎來頂級時裝品牌Fabiana Filippi進駐，成為該品牌全台唯一進駐的Outlet。義大／提供
韓國女星崔智友為全球知名頂級女裝品牌Fabiana Filippi的忠實愛用者。品牌／提供
韓國女星崔智友為全球知名頂級女裝品牌Fabiana Filippi的忠實愛用者。品牌／提供

義大利 Outlet

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