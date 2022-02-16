看好台積電進駐吸人潮 Fabiana Filippi前進義大Outlet
義大Outlet Mall迎來頂級時裝品牌Fabiana Filippi進駐，成為該品牌全台唯一進駐的Outlet，看準義大Outlet每年的消費人潮及客群，未來周邊楠梓區還有台積電進駐、仁武區正在打造的航太產業園區，串連整個高科技產業聚落；再加上義大世界擁有五星飯店以及南台灣唯一的主題樂園義大遊樂世界，每年超過千萬遊客到訪，義大世界已然成為南台灣遊玩必到景點。
全球知名頂級女裝品牌Fabiana Filippi(簡稱FF)來自義大利被譽為「義大利的綠色心臟」的城市翁布里亞（義大利語：Umbria），服裝設計以優雅、獨特與永恆感為設計核心，以羊絨和真絲羊絨等名貴物料加上時尚流線形的剪裁設計，賦予女性優雅高貴氣質，讓眾多國際巨星崔智友、金喜善、湯唯等成為FF品牌的忠實愛用者。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言