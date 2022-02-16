非理工背景也可挺進半導體 五大職務平均月薪上看5.7萬

台積電（2330）破天荒招募具備優異政經資料分析技術的政經人才，鎖定政治學博士，並開出政治系學生暑假學習名額，震撼國內就業市場，預料也更將加速催動非理工人才往半導體業移動。根據人力銀行調查，即使非理工背景，仍有望進半導體的五大職務。

104人力銀行指出，依科系，半導體業求職者有14.8%是商管及管理學科類畢業，高居各科系第二，建議可依專長切入稽核，平均月薪可達5.7萬，或是成為財務分析或財務人員，平均月薪也有4.6萬。

此外，半導體業求職者目前或前一份工作的職類，前五名非工程職的職類包括：系統維護/操作人員、品保/品管類人員、業務銷售類人員，平均月薪落在3.1萬到4.2萬之間。