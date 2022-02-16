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ABF載板供給仍吃緊 欣興、景碩新產能開出市占估續升

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導

全球ABF載板隨著半導體先進製程與小晶片設計促使用量與面積提升，載板業界多估計2022年供給仍吃緊，其中台廠載板龍頭欣興（3037）、景碩（3189）今年新產能持續開出在全球市占率有望持續提升。

欣興預計2月23日召開法說會屆時釋出展望將成為市場風向球，景碩方面日前已公布財報並預期今年首季營運因工作天數較少將是今年低點，全年營運在新產能開出與應用成長下將力求逐季成長，另外南電（8046）先前法說會提到今年持續優化生產結構。

欣興今日股價盤中漲至237元，漲幅逾6%，景碩則漲至221.5元，另外南電今日盤中股價反彈至531元，漲約5.6%。

依據台灣電路板產業協會分析，調研機構調查2021年市場對ABF的需求成長率為27%，而供給成長率僅16%，供需缺口達11%，預計供應吃緊的時間可能持續至2023年，到2024年才可望達供需平衡，供需問題也讓ABF的平均售價將呈上升趨勢。

此外終端產品對性能的要求日益增長，因此IC晶片朝向多層數、大尺寸以及更細線寬的設計，使得IC封裝用的ABF載板面臨製程與良率的挑戰，且未來隨著各種先進封裝技術的演進(如CoWos、InFO、EMIB、Chiplet)也將進一步提升ABF面積需求。不過目前主要生產ABF載板的板廠擴產速度還不足滿足市場需求。

景碩 欣興

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