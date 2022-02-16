Denso取得台積日本子公司JASM股權 預計後年投產

台積電（2330）與索尼半導體解決方案公司（SSS）、電裝株式會社（Denso）共同宣布，Denso將投資台積電日本熊本晶圓製造子公司JASM部分股權，透過投資3.5億美元，Denso將取得台積電日本熊本晶圓製造子公司JASM超過10%股權。

國內大型法人機構表示，Denso是世界汽車零部件及系統的頂級供應商，產品及其售後服務，包括汽車空調設備和供熱系統、電子自動化和電子控制產品、燃油管理系統、散熱器、火花塞、組合儀表、過濾器、產業機器人、電信產品以及信息處理設備，有多種產品排名世界第一。

Denso總裁暨執行長Koji Arima表示，隨著自動駕駛和電動化等移動技術的發展，半導體在汽車產業變得日益重要。透過這樣的合作夥伴關係，有助半導體中長期對汽車產業的穩定供應。

台積電與索尼半導體解決方案公司在去年11月共同宣布，台積電將於日本熊本縣設立一子公司（Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, Inc.,JASM），台積電董事會核准以不超過美金21.23億元股權投資。JASM晶圓廠初期採用22、28nm製程提供專業積體電路製造服務，以滿足全球市場對於特殊技術的強勁需求，索尼半導體解決方案公司計畫投資約5億美金，取得JASM不超過20%股權，台積公司與索尼半導體解決方案公司的交易完成條件遵循一般交易常規。位於日本的JASM晶圓廠預計將於2022年開始興建，並於2024年底前開始生產。

由於Denso的加入，台積電宣布JASM將增加12、16nm製程，月產能也由預計每月45K片提升至55K片。晶圓廠將直接創造1,700個高科技專業工作機會，初期預估資本支出約70億美金，此案並獲日本政府承諾支持。

分析師表示，目前5G、HPC對晶圓代工先進製程需求強，silicon content在四大平台應用增加，疫情加速數位轉型，均帶動半導體產業持續成長，供應鏈為確保供應穩定，預期將維持較高的庫存水位，使晶圓代工2022年產能吃緊情況不變。台積電上修長期毛利率和ROE目標為53%和25%以上。

雖然終端有庫存調整的現象，但台積電技術領先，受到景氣波動影響會較小，目前外資、內資機構預估今每股稅後獲利（EPS）有約30元的水準。