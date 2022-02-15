低軌道衛星全球都在熱 NCC：最快Q2開放業者申請

全球積極發展低軌道衛星通訊，而行政院先前已經進行頻率供應計畫修改草案擬定，據了解，近期將會核定公告頻譜供應規劃、頻率分配表，而後續開放申請及審查的部分，就會由國家通訊傳播委員會（NCC）接手；NCC表示，只要行政院公告頻率分配表核定後，就會按照電信管理法第53、54條公告開放項目、服務類型，「我們都準備好了」，最快第二季開放業者申請頻譜執照。

全球許多業者積極發展低軌道衛星，最知名的莫過於Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）創辦的Space X、OneWeb以及Telesat。

雖然國際業者積極，但是，如果要進入台灣市場、申請經營相關服務，就必須按照電信法第36條規定，要在台灣登記電信事業，且董事長必須是本國籍，也或者，外國業者可以選擇與台灣業者簽訂合作協議，由台灣電信業者申請頻譜、相關服務經營。

隨著行政院有望在近日核定公告頻譜供應規劃、頻率分配表，NCC表示，按照時程，接下來，公告草案預告時間約為兩個月，接下來才會受理業者申請。假設，NCC能在3月份公告草案預告，最快受理業者遞件申請的時間將會落在今年6月份。

只不過，雖然相關法規都已經完備，但究竟今年會不會發出低軌衛星執照？台灣今年是否會推出相關服務？市場也相當關注。

首先，台灣陸地行動通訊涵蓋率廣，就連偏鄉涵蓋率都相當好，以陸地來說，所需衛星通訊服務相對較少，NCC認為，在台灣網路密集的情況下，低軌道衛星商機可能會落在遠洋漁船或者飛機，國際業者勢必會思索這個市場的前景、定位發展。

另外，中華電信董事長謝繼茂日前透露，目前尚未與Starlink簽約，因此，今年不會推出低軌道衛星相關服務。

雖然低軌道衛星服務相關法規已經完備，但在應用市場尚未明朗，國內電信業者目前也還沒有明確公布低軌道衛星推動規劃的前提下，今年是否會釋出執照，業界仍相當關注。