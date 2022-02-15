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前進台灣燈會 中華電信增設60台基地台

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

喜迎金虎年，全台燈會活動接連登場，2022台灣燈會主燈「鳳彩飛舞」將於今(15)日元宵節晚上在高雄衛武營正式點亮，中華電信（2412）除是唯一贊助2022台灣燈會主燈的電信業者，更於台灣燈會現場佈建了60台最新型高效能基地台，全台各地燈會則投入近400台高效能基地台。

中華電信表示，儘管面對疫情的不確定性，中華電信依然做好萬全準備，於燈會現場佈建60台最新型高效能基地台，運用大數據分析網路訊務熱區，機動配置基地台及擴充網路容量，並佐以C-RAN集中化高效設備，提供倍數以上的處理能力，以滿足尖峰時刻使用行動上網數據流量的需求，確保最佳行動上網品質，讓客戶皆能以順暢行動網路，享受FB、LINE及IG等社群通訊軟體視訊直播燈會活動，傳遞佳節祝福。

此外，中華電信表示，MOD、Hami Video也將同步全程高畫質直播主燈正式點亮活動，無法親臨開幕現場的客戶，千萬不要錯過。

中華電信指出，針對全台其他縣市燈會活動，包括台北燈節、新北燈會、桃園燈會、平溪天燈節、花蓮太平洋燈會、中臺灣元宵燈會、南投燈會、苗栗燈會𪹚龍活動、花在彰化、台南月津港燈會、鹽水蜂炮、佛光山平安燈法會、屏東燈節等熱門活動景點，擴充投入近400台高效能基地台，並動員百名工程人員，即時優化燈會現場人潮尖峰時段的網路品質，提供快速、順暢的4G/5G行動網路服務。

中華電信強調，近期榮獲Speedtest最新認證2021下半年「5G網速第一名」和「行動網路最快」及Opensignal全台「5G下載」、「5G上傳網速」、「5G影音體驗」、「5G遊戲體驗」及「5G語音應用程式體驗」5項冠軍，將持續致力以備受國際肯定的4G/5G行動網路與多元5G應用服務。

台灣燈會 中華電信 5G

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