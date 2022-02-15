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業內：車芯擠壓國際IDM產能 二線供應商獲IT用MOSFET轉單

集微網 / 集微網

集微網消息，據業內消息人士稱，台灣的MOSFET製造商已經看到了訂單的增加，特別是用於IT應用的SGT（分柵溝槽）MOSFET，因為這些芯片在規模更大的國際IDM的交貨時間已經延長到70多周。

據《電子時報》報導，消息人士稱，瑞薩、恩智浦、英飛淩和Diodes等國際IDM已大幅增加了汽車MOSFET和其他汽車用電源模塊的產量，同時縮減了商用PC、筆記本電腦和其他IT設備的MOSFET產量。這導致IT應用的MOSFE交期持續延長，促使客戶將部分訂單轉給中國台灣供應商。

台灣的MOSFET供應商都加強了他們的中高端IT用SGT MOSFET的產能。消息人士還稱，預計他們的營收將因完成訂單而逐季增長。

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