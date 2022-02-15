新增日本電裝投資 台積電日本廠資本支出增至2396億

台積電（2330）日本廠吸引更多投資人支持。在日本電裝株式會社（DENSO Corporation）投資之下，台積電日本JASM熊本廠的資本支出將增至86億美元（約2396億新台幣）。此晶圓廠預計將直接創造約1,700個高科技專業工作機會，月產能也將提高至5.5萬片12吋晶圓。

台積電今日和索尼半導體解決方案公司（Sony Semiconductor Solutions Corporation, SSS）及電裝株式會社（DENSO Corporation）共同宣布，電裝株式會社將投資台積於日本熊本縣設立並擁有多數股權之晶圓製造子公司JASM少數股權。透過投資3.5億美元，電裝株式會社將持有JASM超過10%的股權。

位於日本的JASM晶圓廠計畫將於2022年開始興建，並於2024年底前開始生產。為滿足市場需求，除了先前宣布的22/28奈米製程，該晶圓廠亦將進一步提升其製造能力，提供12/16奈米鰭式場效製程之專業積體電路製造服務，並將月產能提高至5萬5千片12吋晶圓。隨著產能提升，並在日本政府的大力支持下，JASM熊本廠的資本支出約為86億美元。此晶圓廠預計將直接創造約1,700個高科技專業工作機會。

台積公司總裁魏哲家博士表示：「台積公司非常高興電裝株式會社投資JASM，以在未來的運輸科技領域共同實現新的創新。台積公司不僅藉由JASM支持市場對特殊製程技術持續增加的需求，也使我們能夠與日本頂尖的半導體人才，一同為全球半導體產業生態系統的發展做出貢獻。」

索尼半導體解決方案公司總裁暨執行長Terushi Shimizu表示：「全球對半導體的需求預計將持續成長，我們相信JASM將對確保邏輯晶片的穩定供應做出貢獻，不僅是為我們，也包括整個產業。我們很高興電裝株式會社成為新成員，也期待與他們攜手支持JASM成立。」

電裝株式會社總裁暨執行長Koji Arima表示：「隨著自動駕駛和電動化等移動技術的發展，半導體在汽車產業變得越來越重要。透過這樣的合作夥伴關係，我們將對半導體中期至長期的穩定供應及汽車產業做出貢獻。」