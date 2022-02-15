智邦大陸廠配合防疫停工 影響2月營收約5%

網通大廠智邦（2345）今（15）日公告子公司昊陽天宇，因應當地COVID-19疫情，配合政府要求停工，預估影響2月營收約5%。

智邦公告表示，大陸子公司昊陽天宇所在地的深圳市寶安區石岩街道的其他公司發現確診案影響，配合地方政府要求，石岩街道內所有工廠暫時停工。

智邦表示，預計2月產量減少10%，預估對2月營收影響5%，後續復工後，將以加班方式補回產能，以因應客戶訂單需求。

據了解，大陸政府近期對於COVID-19疫情嚴陣以待，一路上有一個人確診，就整條街封閉停工，從蘇州工業區到深圳市都有類似全部停工的訊息傳出。

近年智邦積極擴大全球生產佈局，回台擴增產線，目前高階交換器等產品都在台灣生產基地生產，大陸廠有19條生產線，以因應當地市場需求及中低階產品為主。

法人則預估，按照大陸地方政府規劃，本周有機會復工，雖對智邦2月營收有影響，但不影響第1季整體營收表現。

去年6月智邦竹南廠有員工染疫，智邦外籍移工停工，影響6月產量減少10%，單月產能不變，營收影響5%，當時智邦公告指出，損失的產量，將透過產能調配，彌補產能之損失，故預估對本公司全年財務、業務無重大影響。

後來智邦公布停工當月的6月合併營收為45.17億元，年減5.71%，月減8%，第2季單季合併營收為140.53億元，年增11.3%，季增6.46%，為史上單季第三高，去年全年智邦營收仍創歷史新高。