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元月業績令人印象深刻 業內：網絡設備2022年需求強勁

集微網 / 集微網

集微網消息，據業內消息人士透露，包括Sercom和智邦科技在內的台灣網絡設備供應商預計將迎來強勁的2022年，因為其在1月份取得了令人印象深刻業績，而以往1月份是它們銷售放緩的月份。

據digitimes報導， Sercom的1月份營收同比增長35%，創下41.1 億元新台幣的新高，主要受光纖接入設備、DOCSIS 3.x 電纜、Wi- Fi 6/6E無線設備、5G固定無線接入（FWA）設備、5G小基站等需求推動。

消息人士稱，由於數字經濟和遠程應用繼續為家用寬帶設備、商業網絡系統、下一代物聯網和眡頻/音頻流設備帶來強勁需求，Sercom對2022年的銷售前景感到樂觀。

據悉，Sercom與全球主要電信運營商建立了技術合作夥伴關系，直接向電信客戶發貨的產品現在佔其總銷售額的80%以上。消息人士繼續說道，除了在美國和歐洲等主流市場銷量穩定增長外，其對東南亞印度、拉丁美洲和東歐的出貨量也在顯著增長。

智邦科技1 月銷售額為 52.8億元新台幣，同比增長 20.18%，首次突破50億元新台幣。消息人士指出，智邦科技目前仍將100G交換機作為其主流出貨量，但預計到2022年底，其400G 型號的出貨率將提高到 10-15%。

在強勁需求的推動下，尤其是來自亞洲市場的需求，智邦科技有望在2022年實現兩位數的收入同比增長。該公司在2021年的營收同比增長 106%，其中主要客戶包括中國大陸和印度的數據中心運營商和企業。

印度 東南亞

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