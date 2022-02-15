2021年商標申請創歷史新高 台積電專利申請六連冠

經濟部智慧局公布2021年專利申請與商標註冊統計，商標方面，我國商標去年註冊申請9.59萬件，續創1999年智慧局成立以來最高紀錄。專利申請部分，本國人發明專利創下2014年以來新高、企業連續5年正成長；台積電在本國人專利申請榜上穩居龍頭，已經蟬聯六年冠軍寶座。

智慧局統計，專利方面，智慧局去年受理專利申請7萬2613件，年增1%；發明專利4萬9116件、年增5%，設計專利7701件、新型專利1萬5796件，分別減少4%、10%。其中，本國人發明專利申請1萬9547件，創2014年以來最高，主因企業件數成長6%、其中大型企業更成長9%。

本國人專利申請十大榜單中，台積電以1950件、年增高達78%，連六年坐穩冠軍，另外南亞科以翻倍的申請件數躍進前十、為第六名，台達電也以163件重回榜單、攻佔第十名，新進榜的還有第九名的中鋼。

外國人申請專利，從國籍來看，日本穩居外國人之首，三種專利共申請1萬3324件，美國7986件、中國大陸4253件排名二、三；韓國位居第四，但年增27%是外國前五大中最高。以專利類型來看，發明及設計專利申請均以日本居首，新型專利則為中國大陸件數最多。

外國人專利申請十大榜單中，高通持續位居首位，半導體設備商占有四席，包括應用材料、東京威力、迪思科，ASML申請量創歷年最高，也進入前十名，三星電子排名第四，但年增98%為前十之首。

智慧局局長洪淑敏表示，由專利申請趨勢可見，晶片、面板、顯示器、記憶體等廠商皆積極進行專利申請，意味著全球遠距工作、消費已經成為新型態，因此需求不會改變，更會源源不絕。

商標註冊去年申請9萬5917件，創智慧局史上最高紀錄，其中本國人申請件數7萬3374件，年增2%；外國人2萬2543件，年增3%。商標申請前五大國家（地區）中，中國大陸以4929件穩居首位、年增8%，美國超越日本，以4032件、年增6%居次，日本受到疫情影響，僅3437件、年減14%。

以類別來看，本國人商標註冊申請以「廣告、企業經營及零售批發等」最多，其他分別為「餐廳、住宿等」、「咖啡、茶及糕點等」、「藥品等」、「教育、娛樂等」。本國法人中，以統一企業申請567件最多、蟬聯本國商標申請冠軍，全家便利商店180件第二，金車公司147件、王品餐飲138件，兩家餐飲巨頭分別居三、四名。

外國人商標註冊申請類別以「電腦及科技產品等」最多，「科學及技術性服務」年增20%躍升進入第五大類。外國法人中，僅成立一年的香港「兔女孩」公司以135件拔得頭籌，小米科技以些微之差、132件排名第二，資生堂、網易互動娛樂、華為分居三、四、五名。