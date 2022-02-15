聯寶磁性元件出貨暢旺 今年望營有運創高峰

聯寶(6821)受惠於5G、WiFi6/6E，以及宅經濟、元宇宙等效應的趨勢，催動家用寬頻、商用網通、物聯網應用的Cable有線數據機、WiFi6/6E無線設備、5G小型基地台等需求增加，讓占公司營收比重達95％的主要網通客戶，對旗下各式磁性元件保持良好的拉貨力道，不僅挹注聯寶1月營收達5692.8萬元，月增39.1％、年增5.3％，寫下近三年同期最佳成績。

聯寶成立於1988年，耕耘各式磁性元件領域已有超過33年經驗，磁性元件為儲能、能量與訊號轉換及電器特性隔離所必備的電力電子元件，幾乎所有網路通訊、電源電路中都需要用到。

聯寶去年磁性元件的產品別營收比重，分為電源變壓器42.6％、xDSL變壓器20.6％、網路濾波器(LAN Filter)21.7％、共模濾波電感器14％、智慧模組1.1％…等，係少數可同時供應通訊及電源產品之磁性元件領導廠商，目前已服務全球超過30家終端客戶群，包括：網通鴻海、中磊、和碩、緯創、啟碁…等系統廠；國際客戶群，包括：思科、亞馬遜、EPSON…等國際知名客戶；客製化的研發實力、彈性化的生產力等深受客戶高度青睞與肯定。

根據國外研究機構Data Intelo報告指出，全球磁性元件受惠於電源變壓器、物聯網…等的需求增加，整體市場規模將從2021年的美金51.1億元以年複合成長率5.2％的速度，成長至2028年，可見市場趨勢創造磁性元件廠商長期的業務動能。

聯寶將憑著多年所累積從研發設計、製造、銷售一條龍式提供客戶高可靠度、多樣化、特殊設計的通訊、電源、電感以及平板變壓器等磁性元件與智慧模組解決方案服務，以及布局於台灣研發中心、中國東莞廠、全球經銷商等優勢，持續精進研發設計能力、優化產能效率、人才培育等，以期拉升網通產業單一客戶的新訂單滲透率，開拓更多不同產業領域的新客戶，進而挹注收益。

展望2022年第一季，聯寶維持審慎樂觀看法。受惠於5G、WiFi6/6E催生的宅經濟、元宇宙、NFT應用浪潮，創造聯寶旗下主要網通客戶的下單力道保持強勁，以聯寶1月份接單/出貨比值(B/B Ratio)為1.2來看，目前整體在手訂單持續創新高的同時，料況也保持健康水準，將有助未來營運持續保持良好成長動能。

再者，聯寶耕耘多年的電動車市場，已逐步開花結果，除打入北美電動車品牌車廠的聯通網絡系統中外，也運用高通)晶片所開發的車用磁性元件並獲高通認可，並順利切入美國一線汽車供應鏈中，將應用於未來電動車的充電樁，未來隨著主要汽車客戶的需求持續增加，將增添公司未來營運新的成長動能。