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政治系看過來 台積電首度召政治學博士做美中政經分析
台積電為因應全球布局，將首度對外招募政具備優異政經資料分析技術的政經分析人才，協助提供公司政經相關的分析與資料。台積電已透過知名求職網Linkedin開出「做美中關係研究」職缺，要找政治學博士，也開出政治系學生暑假學習的名額 。
由於這是台積電破天荒指名要找政治學博士，提供美中政經研究分析，因此被美國內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授王宏恩在臉書稱為是「台灣政治學界大事」。
根據Linkedin求職網的資料，已近80人報名。對此，王宏恩給予正面評價，直言「樂見台灣企業認真看待政治經濟分析，這樣才是台灣智庫跟社會科學好好發展的動力，事實上台灣的企業真的需要這一塊。」
台積電今日也透過發布新聞，證實確有此事。台積電，表示身為國際公司，在全球布局需要接觸全球多元的人才。一直以來，台積公司都在徴求資料分析的商業人才，此次希望招募具備優異資料分析技能的政經領域人才，協助進行市場研究，提供公司內部政經相關的分析與資料。
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