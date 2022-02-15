HYUNDAI攻頂級商旅車市場 STARIA旗艦登場

HYUNDAI汽車南陽實業今(15)日舉辦全新未來旗艦STARIA商旅預賞會，充滿星艦未來感的新七人座頭等艙首度出現在國人眼前，正如STARIA車名由來「 STAR星星」 與「 RIA波浪」組合而成，外觀有如星際飛船般曲線造型，打破傳統商旅方正印象，車室內裝上乘用料與開闊乘座視野，打造豪華遊艇般舒適空間。

即日起展開預接單，品牌首度導入七人座以及八人座、九人座共五等級，分別為九人座GLD-A預售價$150萬元、GLD-B預售價$162萬元、八人座GLD-C預售價$178萬元以及CEO七人座頂規CEO-A預售價$200萬元、CEO-B預售價$212萬元。四月底前，前100位預訂STARIA的車主，再送三萬公里免費定保。

全新未來旗艦STARIA尺碼車長5,253mm，車高1,990mm，展現豪華商旅大器車格，雙A柱大傾斜仰角向後延伸營造星艦級寬闊駕駛艙，尤其橫貫式LED日行燈如同外太空一抹太陽令人驚豔，霸氣十足蜂巢式水箱護罩、矩陣式LED頭燈、低腰線大面積全景側窗配置，頂規CEO款更搭配多處玫瑰金色綴飾不凡。

兩側後座雙滑門設計，讓乘客登車進出更優雅，搭配 Smart Key 車門感應鑰匙，雙手提重物也能輕鬆感應車門滑動開啟。

STARIA以豪華遊艇內裝思維打造，導入車型分別提供七、八、九人座三種設定，透過低腰線的大側窗及多變化座椅，帶出最開闊平整化的駕駛乘坐視野，人因優化的科技觸控介面，進階新科技包含10.25吋數位儀表、全新8AT手自排變速系統、SBW電子線傳排檔附換檔撥片與智慧型手機無線充電功能，讓駕馭與乘坐時擁有更舒適、更豪華、更未來的感受。