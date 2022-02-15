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台積電招募政經領域博士級人才 公司這樣解釋

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導
台積電。 歐新社
台積電。 歐新社

台積電（2330）近期在linkedin.com釋出招募政經領域分析人員職缺並尋求博士級人才，對此，台積電今（15）日指出，相關職缺並非首度釋出，此次希望招募具備優異資料分析技能的政經領域人才，協助進行市場研究，提供公司內部政經相關的分析與資料。

回應外界關注Business Intelligence Analyst (Political Economics Background)相關職缺訊息，台積電指出，台積公司身為國際公司，在全球布局需要接觸全球多元的人才。一直以來，台積公司都在徴求資料分析的商業人才，此次希望招募具備優異資料分析技能的政經領域人才，協助進行市場研究，提供公司內部政經相關的分析與資料。

台積電 LinkedIn

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