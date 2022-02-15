亞光去年獲利創13年來新高 每股純益5.34元

亞洲光學（3019）公布110年自結財報，合併營收約209.77億元，年增率33%，營業毛利約43.36億元，年增率48%，主係多元產品效益驅動營收成長，產品組合優化，毛利率增長所致，營業淨利約20.45億元，年增率129%，歸屬本公司業主淨利15.01億元，創2008年以來新高，年成長278%，每股純益5.34元。

其中，去年第4季合併營收56.47億元，年增率29%，季增率5%，營業毛利約12.02億元，年增率51%，季增率10%，營業淨利約5.54億元，年增率97%，季增率8%，歸屬本公司業主淨利約4.46億元，年增率184%，季增率21%，每股純益1.59元。

展望未來，亞光強調，公司將繼續運用5G的快速傳輸以及AI的智慧演算研發先進的AR/VR以及3D LiDAR的光機模組，並以核心玻璃非球面的技術優勢，發揮多元產品效益，包括特殊光學元件、車載鏡頭、瞄準器、雷射測距儀，以及智能視訊會議裝置、機器人移動平台AGV及AMR等產品，以技術創新搶占未來包括元宇宙等發展先機。

在手機鏡頭方面，亞光以GMP等光學核心技術成功開發4~10倍連續光學變焦鏡頭，全力推廣高階手機市場；在緬甸布局方面，優化緬甸生產結構，創造最大營運效益。