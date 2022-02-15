力士今舉行上櫃前業績發表會 今年展望樂觀

MOSFET廠力士（4923）即將於3月中旬掛牌上櫃，15日舉辦上櫃前業績發表會。力士總經理鍾明道表示，訂單能見度已達年底，對於今年的發展有信心且樂觀看待。

力士去年合併營收為11.05億元，改寫新高紀錄，且首次年度營收超過10億元，年增62.6％。該公司去年前三季獲利為1億元，明顯優於2020年同期的虧損狀態，每股純益達4.11元。其今年1月業績持續維持在億元以上水準，並刷新單月營收紀錄。

法人認為，力士今年所獲世界先進的產能支援約比去年增加20%至25%，且今年將持續推出新品，全年業績表現有望優於去年，續攀歷史高峰。