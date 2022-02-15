英特爾擴大投資有利嗎？ 陸行之：不如先來台設廠降成本

知名半導體分析師陸行之在臉書發文分析晶圓代工的製造成本，指出英特爾即便想透過擴大資本支出來追趕台積電（2330），還是難以縮短技術及成本差距，建議仿效美光來台設廠，反而能先降低晶圓製造成本。

陸行之表示，假設 A公司（指 AMD）賣一顆單價1000 美元的 7奈米 CPU，毛利率50% （公司一季度指引 50.5%），製造成本500美元，其中晶圓代工占成本80%，因此晶圓製造的成本為400美元。

而協助A公司做晶圓代工 T 公司 （指台積電）毛利率50%（公司指引 53-54%），根據T公司之前的說法，7nm 已經達到公司平均毛利率，所以T公司幫A公司代工一顆7nm CPU晶圓的製造成本為200美元。

相比之下，陸行之分析，I公司 （指英特爾）賣一顆和AMD等值的 CPU，每顆單價也賣1000美元，毛利率約 50% （公司一季度指引 49%），製造成本500美元，其中晶圓製造成本也佔成本的 80%，因此一顆CPU晶圓製造成本為400美元，單位製造成本比 T公司的200美元多了1倍。

陸行之補充，理論上來說，I 公司的平均單價應該比A公司還要高，所以單位製造成本應該也會比A公司多一倍再加一些，也就是超過400美元。

陸行之表示，假設 I 公司今年決定加大資本支出到400億美元 ，而T公司也有加大資本支出達 400~440 億美元，他不明白為何I公司會認為擴大投資，就能夠縮短與T公司之間的技術及成本差距。

陸行之說，I 公司 CEO（指基辛格） 認為T公司有政府補助和稅務減免的幫助，但實際上這些補助只約占獲利的10%。他認為I公司和T公司最大的差異，在於產能利用率、產能彈性、良率、晶片設計、CPU快速通道設計架構，以及薪資、勞工素質和基礎建設。

陸行之指出，如果這些差異不改變，I公司就很難翻身，由於是現在ARM CPU來勢洶洶，單位核心成本還比I公司原先的競爭對手A公司更低。

對於上述問題，陸行之建議，I公司應該仿效美光，一樣來新竹 / 台中 / 台南 / 高雄設廠，還比較有機會先把400 元的成本降到300元。