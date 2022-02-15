鴻海攜手工研院 搶攻精準健康與遠距醫療商機

鴻海（2317）、工研院、工研院新創公司臺醫光電今（15）日簽訂「智慧醫療器材開發與智慧醫療場域推動」合作意向書，相關合作將在新北市土城醫院進行臨床測試，以加快產品上市，搶攻遠距醫療、居家照護商機，未來更規劃打造「遠距照護即時監測整合平台」，進軍國際市場，助攻台灣生醫產業找到更多新價值與市場機會、布局國際。

在疫情與數位創新的驅動下，近來居家照護及遠距醫療商機蓬勃發展，根據Frost & Sullivan預測指出，數位健康市場包括資料分析、雲端運算及遠距病患監控等商機，在2023年預估上看115億美元。加上新冠肺炎等因素影響下，未來醫療也逐漸走向智慧化、系統化、分散式、社區式的方向，

鴻海集團B事業群總經理姜志雄表示，因應疫情促使的大環境改變，遠距醫療已成為無可避免之趨勢，醫療整合科技的應用正快速革新數位健康產業及未來生活，由TIBIC生醫產業跨域整合實驗場域」（Taiwan Integrated Biomedical Industrial Center）打造完美平台，鴻海也積極參與，將台灣長期累積的醫療能量與鴻海及臺醫光電在科技方面的優勢進一步整合，促使兩大產業升級，為全球醫療健康產業之發展注入全新能量。

他說，「硬體＋服務＋大數據＝健康照護新生態系統」，鴻海「軟硬整合，虛實結合」的完整產品開發模式，在科技創新上為不可撼動的重要原則，並將此精神貫徹於智慧醫療產品之研發。