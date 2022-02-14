鴻海擬投資1.187億美元 與印度Vedanta成立合資公司
鴻海（2317）今（14）日公告，擬以 Big Innovation Holdings與 印度Vedanta簽署合作備忘錄（MOU）， 投資 1.187億美元與Vedanta成立合資公司，並持股40%。 雙方攜手推動印度本土的半導體製造。
由於該投資案逾新台幣3億元，因此辦理公告事宜。 該合作案最終整個投資計畫，取決中央/州政府補助，以及銀行貸款取得比例。2月15日為印度補貼專案的期限。
Vedanta是1965年成立，為印度跨國集團之一，旗下逾兩百家公司，全球超過10萬名員工。並在六大洲、 25個國家均有相關業務，2021年 營收170億美元。市值200億美元，以 Vedanta Ltd 在孟買交易所 (BSE)，印度國家交易所 (NSE) 上市。
Vedanta旗下擁有電信工程公司，具備璃基板(AvanStrate)及光纖(Sterlite)等電子零件製造能力。AvanStrate為全球前五大玻璃基板供應商。
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