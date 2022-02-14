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OLED DDI供應商正爭取更多28nm產能支持以應對需求
集微網消息，業內消息人士透露，聯詠、奇景光電、瑞鼎和敦泰等OLED DDI 供應商一直在努力爭取更多的28nm代工產能支持，以更好地利用2022年對手機和消費電子應用不斷增長的需求。
據digitimes報道，消息人士稱，許多研究機構都認為OLED DDI晶片將在2022 年出現供不應求的情況，除了此類晶片的主流28nm工藝產能持續緊張之外，主要手機供應商正在轉向採用更多的 OLED 顯示屏來刺激其銷售。
「由於28nm晶片的需求具有強勁的長期增長潛力，在2023年大部分新增產能上線後，成熟工藝節點是否會出現供過於求仍不得而知，盡管聯電和一些市場觀察人士警告了這種可能性。」消息人士補充說道。
但該消息人士強調，對於OLED DDI廠商來說，最重要的是確保更多的代工產能，無論是短期、中期還是長期，以從不斷增長的需求熱潮中獲益更多。
據了解，OLED DDI 在手機中的滲透率目前僅達到 50%，還有很大的增長空間。平板電腦和可穿戴設備對這類晶片的需求也在增加，而筆記本電腦供應商繼續將 OLED 技術融入他們的新機型中。
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