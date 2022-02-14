科技副理年收逾400萬沾沾自喜 圈內一聊驚覺「很渺小」

科技業是人盡皆知的高薪工作，常令文組人羨慕不已，一名技術副理與業內友人聊天，意外聊出超狂年薪，驚嘆「現在科技業年薪不到300萬好像落入貧窮線」。

該技術副理在「Dcard」以「恐怖的薪資」為題發文，自我介紹74年次（約37歲），在某IC台廠任職，去年領超過400萬元並沾沾自喜，不料，過年時聯絡4位同行友人，聊到薪水話題才發覺自己真的渺小，「現在科技業年薪不到300萬好像落入貧窮線」。

技術副理透露，「朋友A」68年次（約43歲）是「中字輩」碩士畢業，早期在HTC當經理常赴中國大陸出差，後來被谷歌併，去年收入600萬元；「朋友B」78年次（約33歲）是台大電機＋台大電子碩士，現於聯發科職等E9，去年領600萬元；「朋友C」70年次（約41歲）是台大電機＋台大電子碩士，現於聯發科職等E10，去年領800萬元，最後一位「朋友D」也是68年次，但他8年前以200萬起家做電子零件，3年前打入台積電機台供應鏈，一年賺5000萬元，過年給父母的紅包直接奉上500萬元。

技術副理直言「聽到這些故事我都想打開104了」，內行網友則認為原因出在行業類別「70-75年次在系統廠的，多得是還沒150萬的」、「工科頂大碩畢業領這個價格感覺合理」、「這不算恐怖吧？是因為你們都在算台灣科技業初期堅持下去才能拿到的」，還有人猜「年領600萬是含股票吧」，原PO坦承「是的」，但不少網友望塵莫及「年收70萬不就乞丐了」、「文組表示羨慕」。