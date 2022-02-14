快訊

情人節大禮！威力彩12.1億元頭獎一人獨得 獎落這縣市

聽新聞
test
0:00 / 0:00

半導體甜蜜期已過？專家揭露「供過於求」時間點

經濟日報 / 記者邱力行蔣明倫／台北報導
半導體示意圖。圖／本報系資料庫
半導體示意圖。圖／本報系資料庫

2021全球大鬧晶片荒，尤其成熟製程更是一片難求，全球半導體業者搶著擴廠。台積電（2330）赴日本熊本設立22到28奈米晶圓廠，其他如聯電（2303）、格羅方德與中芯也大舉擴產。外資便預測，2023年成熟製程就會供過於求，聯電年前法說會，更首度釋出2023年成熟製程恐供過於求的消息，引來投資人與各界關注。

不少半導體大咖持反面意見，力積電董事長黃崇仁便認為，未來車用電子與智慧城市等多元化應用需求正熱，全球成熟製程產能仍不夠。台經院產業資料庫總監劉佩真表示，外資是用過去歷史經驗研判，但整個半導體其實結構性需求已經浮現，成熟製程至少要到2024年才會出現供過於求的狀況，短時間內較不會出現反轉，甚至代工爆炸下滑的局面。

半導體 聯電 外資 台積電 晶片 力積 晶圓廠

延伸閱讀

力積電去年賺4.92元創新高 黃崇仁：今年應會賺逾5元

影／力積電今年營收拚800億 黃崇仁：成長10%不是問題

力積電黃崇仁：2022年價格相對穩定 單價上漲仍可預期

日本怎看台積電強大的秘密？「半夜call人2小時內要到」防洩密中國還有這招

相關新聞

鴻海與Vedanta簽署備忘錄 將合資在印度製造半導體

印度大型跨國集團Vedanta與全球最大電子製造服務商鴻海科技集團（2317）今（14）日簽署合作備忘錄，擬共同出資成立...

確定落腳台中？中科園區擴建計畫火速通關 台積電回應了

行政院核定科技部中科台中園區擴建二期籌設計畫，外界認為可能是台積電2奈米廠用地。台積電表示，2奈米廠計畫不變，以竹科為主...

聯發科如何借5G脫胎換骨

打從進入5G市場開始，聯發科就不斷強調要在「技術」上領先，執行長蔡明介也公開宣示「我們絕不落後」。因此不論是在晶片的性能規格方面，或者解決方案推出的時程，聯發科都不斷地採取積極主攻的態勢，處處給競爭對手壓力，甚至讓高通破天荒的挺身出來捍衛自家的技術。

新一代異質運算帶動資料中心運算架構變革潮

隨著人工智慧及大數據崛起，資料中心日益龐大，儲存容量也因疫後數位轉型加速而大幅成長。另一方面，智慧型網路卡與資料處理器所代表的新興加速運算裝置預料也將帶動伺服器硬體加速成長，掀起資料中心運算架構變革潮。

科技副理年收逾400萬沾沾自喜 圈內一聊驚覺「很渺小」

科技業是人盡皆知的高薪工作，常令文組人羨慕不已，一名技術副理與業內友人聊天，意外聊出超狂年薪，驚嘆「現在科技業年薪不到300萬好像落入貧窮線」。

OLED DDI供應商正爭取更多28nm產能支持以應對需求

集微網消息，業內消息人士透露，聯詠、奇景光電、瑞鼎和敦泰等OLED DDI 供應商一直在努力爭取更多的28nm代工產能支持，以更好地利用2022年對手機和消費電子應用不斷增長的需求。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。