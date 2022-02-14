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半導體甜蜜期已過？專家揭露「供過於求」時間點
2021全球大鬧晶片荒，尤其成熟製程更是一片難求，全球半導體業者搶著擴廠。台積電（2330）赴日本熊本設立22到28奈米晶圓廠，其他如聯電（2303）、格羅方德與中芯也大舉擴產。外資便預測，2023年成熟製程就會供過於求，聯電年前法說會，更首度釋出2023年成熟製程恐供過於求的消息，引來投資人與各界關注。
不少半導體大咖持反面意見，力積電董事長黃崇仁便認為，未來車用電子與智慧城市等多元化應用需求正熱，全球成熟製程產能仍不夠。台經院產業資料庫總監劉佩真表示，外資是用過去歷史經驗研判，但整個半導體其實結構性需求已經浮現，成熟製程至少要到2024年才會出現供過於求的狀況，短時間內較不會出現反轉，甚至代工爆炸下滑的局面。
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