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情人節大禮！威力彩12.1億元頭獎一人獨得 獎落這縣市

遠傳開放Galaxy S22系列預購 舊換新$0起再享萬元禮

經濟日報 / 記者楊東庭／即時報導
遠傳獨家專售Galaxy S22 256G極光綠機款。圖／業者提供
遠傳獨家專售Galaxy S22 256G極光綠機款。圖／業者提供

備受矚目的三星旗艦系列機款 Samsung Galaxy S22 旗艦系列強勢登場，2/15至2/28開放預購，遠傳（4904）今公布超殺優惠，迎星粉升級，推出舊換新S22 Ultra $0方案！歡迎手持指定三星機款的星粉們，來遠傳門市換新機！搭配「遠傳心5G」資費月付$1,399，原價$38,900的Galaxy S22 Ultra 256G版本，只要$8,990，再搭配舊換新方案最高再折萬元，讓你$0帶走最新旗艦機！另支人氣旗艦Samsung Galaxy S22+ 256G搭配舊換新方案，月付999也能$0帶回家！明日2/15起快來遠傳門市預約登記，立即再享萬元的預購豪禮！除原廠豪華配件外，來店登記若後續攜碼成功5G 999以上方案，再加碼贈1,000遠傳幣！同時遠傳網路門市開放限量預購，除預購禮外，再享加碼送1,000遠傳幣以及航海王28吋彩色行李箱。

迎接星粉來店，遠傳推出豪華預購好禮！包括價值逾萬元的原廠配件: Galaxy Buds Pro(價值$6,990)、矽膠薄型背蓋(價值$1,290)、聯名指環帶驚喜包(價值$790)；遠傳舊換新限時加碼再折$2,000，VIP續約最高再折$5,000，以及friDay影音6個月0元優惠，電信帳單代收新用戶，還能獲得Google Play購物金$100；搶先來遠傳門市預約登記的新用戶，攜碼成功5G 999以上方案後再加贈1,000遠傳幣！

旗艦機皇Samsung Galaxy S22系列共有Samsung Galaxy S22 Ultra、S22+、S22等3款機種，其中Galaxy S22 Ultra 更是結合Note系列與S系列雙項強大功能，為旗艦機系列樹立新標竿！Samsung Galaxy S22系列首次搭載4奈米高效處理器，以及採用Armor鋁合金材質機種，前後機身採用最新康寧Gorilla堅韌玻璃材質，大大提升其耐用性。

Galaxy S22 Ultra更首次配備內嵌式S Pen設計、加上進階夜拍與錄影功能，以及長強效續航電力，為三星有史以來最強悍的Ultra機種；深受粉絲喜愛的S Pen，其延遲大幅降低70％，滑順流暢，反應快速靈敏，最擬真的書寫手感，前所未有的新體驗，即將強勢擄獲粉絲的心。Galaxy S22與Galaxy 22+則搭載全新相機，導入智慧影像處理技術，除星際黑、皎月白、粉霧雪、極光綠等色系，遠傳更獨家專售Galaxy S22 256G極光綠機款，喜愛大自然色系的用戶們更不能錯過！

遠傳用心打造5G網路，在國際行動網路調查權威Opensignal全球評比中，奪下「5G下載速度」、「5G上傳速度」以及「5G影音體驗」三項關鍵指標世界第一的殊榮，屢屢展現台灣電信品牌堅強實力！就用最超值的手機價格搭配世界第一5G網速，展開新年！

遠傳 5G Samsung 三星

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