遠傳開放Galaxy S22系列預購 舊換新$0起再享萬元禮

備受矚目的三星旗艦系列機款 Samsung Galaxy S22 旗艦系列強勢登場，2/15至2/28開放預購，遠傳（4904）今公布超殺優惠，迎星粉升級，推出舊換新S22 Ultra $0方案！歡迎手持指定三星機款的星粉們，來遠傳門市換新機！搭配「遠傳心5G」資費月付$1,399，原價$38,900的Galaxy S22 Ultra 256G版本，只要$8,990，再搭配舊換新方案最高再折萬元，讓你$0帶走最新旗艦機！另支人氣旗艦Samsung Galaxy S22+ 256G搭配舊換新方案，月付999也能$0帶回家！明日2/15起快來遠傳門市預約登記，立即再享萬元的預購豪禮！除原廠豪華配件外，來店登記若後續攜碼成功5G 999以上方案，再加碼贈1,000遠傳幣！同時遠傳網路門市開放限量預購，除預購禮外，再享加碼送1,000遠傳幣以及航海王28吋彩色行李箱。

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旗艦機皇Samsung Galaxy S22系列共有Samsung Galaxy S22 Ultra、S22+、S22等3款機種，其中Galaxy S22 Ultra 更是結合Note系列與S系列雙項強大功能，為旗艦機系列樹立新標竿！Samsung Galaxy S22系列首次搭載4奈米高效處理器，以及採用Armor鋁合金材質機種，前後機身採用最新康寧Gorilla堅韌玻璃材質，大大提升其耐用性。

Galaxy S22 Ultra更首次配備內嵌式S Pen設計、加上進階夜拍與錄影功能，以及長強效續航電力，為三星有史以來最強悍的Ultra機種；深受粉絲喜愛的S Pen，其延遲大幅降低70％，滑順流暢，反應快速靈敏，最擬真的書寫手感，前所未有的新體驗，即將強勢擄獲粉絲的心。Galaxy S22與Galaxy 22+則搭載全新相機，導入智慧影像處理技術，除星際黑、皎月白、粉霧雪、極光綠等色系，遠傳更獨家專售Galaxy S22 256G極光綠機款，喜愛大自然色系的用戶們更不能錯過！

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