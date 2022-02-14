鴻海與Vedanta簽署合作備忘錄 將合資在印度製造半導體
鴻海、印度大型跨國集團Vedanta今（14）日簽署合作備忘錄，擬共同出資成立合資公司在印度製造半導體。
兩家公司首次共同創立的合資項目，呼應印度總理納倫德拉·莫迪 （Narendra Modi）欲建立印度本土半導體製造生態系的願景。
根據雙方簽定的合作備忘錄，Vedanta 將持有合資公司大部分股權，鴻海則持有少數股權。Vedanta 董事長 Anil Agarwal 將出任合資公司董事長。
這項合資計畫以投資製造半導體為主要目標，將是協助印度當地生產電子產品的大力推手。合資方目前正與印度幾個州政府進行討論，決定工廠設立的位置。
本次Vedanta與鴻海的合作項目響應印度政府近期提出的電子製造及生產獎勵計畫（PLI），將成為政策公布後電子製造業首家合資企業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言