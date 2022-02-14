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鴻海與Vedanta簽署備忘錄 將合資於印度製造半導體

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

印度大型跨國集團Vedanta與全球最大電子製造服務商鴻海科技集團（2317）於今（14）日簽署合作備忘錄，擬共同出資成立合資公司，在印度製造半導體

兩家公司首次共同創立的合資項目，呼應印度總理納倫德拉·莫迪 (Narendra Modi)欲建立印度本土半導體製造生態系的願景。

根據雙方簽定的合作備忘錄，Vedanta 將持有合資公司大部分股權，鴻海（2317）則持有少數股權。Vedanta 董事長 Anil Agarwal 將出任合資公司董事長。

這項合資計畫以投資製造半導體為主要目標，將是協助印度當地生產電子產品的大力推手。合資方目前正與印度幾個州政府進行討論，決定工廠設立的位置。

本次 Vedanta 與鴻海的合作項目響應印度政府近期提出的電子製造及生產獎勵計畫 (PLI)，將成為政策公佈後電子製造業首家合資企業。

印度 半導體 鴻海

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