聯電蘇州和艦停工 研究機構估計這款IC將更缺
聯電（2303）今（14）日公告位於蘇州的8吋晶圓廠和艦因員工染疫停工。對此，以賽亞調研今日發布最新相關分析指出，該晶圓廠的主要應用為PMIC、MCU 和驅動IC相關。鑑於PMIC產品仍供不應求，聯電蘇州工廠停產可能會加劇PMIC供應緊張的情況。
今早聯華電子宣布其 8 吋晶圓廠子公司和艦科技(蘇州)因疑似 Covid-19 病例暫時停產，該晶圓廠已關閉進行全公司人員的 PCR 測試，以賽亞調研估計影響至少2天，後續仍得視PCR檢測及產線恢復狀況而定。
有關和艦科技，以賽亞調研分析認為這座晶圓廠的整體產能可能有75~85K/m (約當8吋)，其中 20~25%為110/130nm、 40~45%為150/180nm 、30~35%為250/350nm。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言