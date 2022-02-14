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聯電蘇州和艦停工 研究機構估計這款IC將更缺

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導
晶圓代工大廠聯電。聯合報系資料照
晶圓代工大廠聯電。聯合報系資料照

聯電（2303）今（14）日公告位於蘇州的8吋晶圓廠和艦因員工染疫停工。對此，以賽亞調研今日發布最新相關分析指出，該晶圓廠的主要應用為PMIC、MCU 和驅動IC相關。鑑於PMIC產品仍供不應求，聯電蘇州工廠停產可能會加劇PMIC供應緊張的情況。

今早聯華電子宣布其 8 吋晶圓廠子公司和艦科技(蘇州)因疑似 Covid-19 病例暫時停產，該晶圓廠已關閉進行全公司人員的 PCR 測試，以賽亞調研估計影響至少2天，後續仍得視PCR檢測及產線恢復狀況而定。

有關和艦科技，以賽亞調研分析認為這座晶圓廠的整體產能可能有75~85K/m (約當8吋)，其中 20~25%為110/130nm、 40~45%為150/180nm 、30~35%為250/350nm。

晶圓廠 聯電

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