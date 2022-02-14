快訊

情人節大禮！威力彩12.1億元頭獎一人獨得 獎落這縣市

台灣大加速轉型 聘蔡祈岩任副總暨資訊長

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
台灣大聘請蔡祈岩擔任副總經理暨資訊長。圖／台灣大提供
台灣大聘請蔡祈岩擔任副總經理暨資訊長。圖／台灣大提供

台灣大哥大（3045）今(14)日宣布新任人事案，聘請蔡祈岩擔任副總經理暨資訊長；台灣大總經理林之晨表示，相信在蔡祈岩的共同帶領下，台灣大將進一步加速轉型區域級科技電信公司的腳步。

台灣大表示，蔡祈岩擅長以集團綜效、前瞻科技與卓越領導來推動數位轉型，曾獲頒｢台灣傑出資訊長｣、「中國最具價值資訊長」等榮譽；蔡祈岩則期許自己帶領IT團隊以「攻城精英」的態度、聚焦於「三個創造」，成為台灣大轉型區域級科技電信公司的加速器，及集團未來十年高速成長的賦能者。

林之晨表示，小時候與朋友花無數小時在「決戰俄羅斯」遊戲，想不到長大後可以與開發者蔡祈岩博士一起工作，相信在他的共同帶領下，台灣大將進一步加速轉型區域級科技電信公司的腳步，善用資訊科技創新的本質，結合優質的電信服務平台，創造集團資源綜效，並強化IT團隊的研發與疊代能力，讓更多超5G應用在台灣大的平台上開花結果，進一步將台灣打造成大東南亞區的新創基地，讓年輕創業者有機會在自己家鄉創造出世界級的軟體事業，催生出更多的momo

蔡祈岩指出，5G與新創服務高速發展，IT系統開發整合的重要性與複雜性與日俱增，尤其台灣大併購台灣之星後， IT團隊必須扛起系統整合重任讓公司往「第一」的路上大步邁進、必須成為台灣大哥大的創造力引擎、必須成為集團未來10年高速成長的賦能者，這條路任重而道遠。

到台灣大就任後，蔡祈岩將帶領IT團隊聚焦於三個創造: 「創造集團綜效」、「創造豐富的用戶端體驗」、「創造台灣-東南亞新事業場域」，具體目標包括整合豐富的集團資源、以IT專業能力開發與維運創新服務，進一步替電信平台加值，幫助用戶與企業夥伴Open Possible能所不能，並助力台灣大成為台灣與世界的連結點，攜手台灣新創公司一起前進大東南亞市場，掌握高速成長的契機。

台灣大強調，蔡祈岩的專業與經歷橫跨多個行業與不同職務，在兩岸電信、網路、房地產、製造業及外商銀行等領域歷練研發主管、產品管理、業務行銷、事業主管、營運長乃至總經理等，每個階段都有顯著的成績。

蔡祈岩同時也是台灣頂尖的「攻城師」，小學開始寫程式、中學接案開始有個人收入，學生時代即展現技術天賦、創意與領導力，大一時就開發出「決戰俄羅斯」電腦遊戲，奪下全國遊戲設計金磁片大獎，在全亞洲大賣將近十萬套，不但是國產自製遊戲的先鋒，也帶動台灣電玩產業的研發熱潮。

台灣大哥大 林之晨 5G 台灣之星 momo

延伸閱讀

台灣大宣布新人事 蔡祈岩任副總經理暨資訊長

獨家／文大董事會成軍！陳泰然任董事長 管爺出手共助

建一支風機有多難？林之晨：要蓋16個章 光跑政府公文就吃不消

千元有找5G吃到飽 恐成絕響

相關新聞

鴻海與Vedanta簽署備忘錄 將合資在印度製造半導體

印度大型跨國集團Vedanta與全球最大電子製造服務商鴻海科技集團（2317）今（14）日簽署合作備忘錄，擬共同出資成立...

確定落腳台中？中科園區擴建計畫火速通關 台積電回應了

行政院核定科技部中科台中園區擴建二期籌設計畫，外界認為可能是台積電2奈米廠用地。台積電表示，2奈米廠計畫不變，以竹科為主...

聯發科如何借5G脫胎換骨

打從進入5G市場開始，聯發科就不斷強調要在「技術」上領先，執行長蔡明介也公開宣示「我們絕不落後」。因此不論是在晶片的性能規格方面，或者解決方案推出的時程，聯發科都不斷地採取積極主攻的態勢，處處給競爭對手壓力，甚至讓高通破天荒的挺身出來捍衛自家的技術。

新一代異質運算帶動資料中心運算架構變革潮

隨著人工智慧及大數據崛起，資料中心日益龐大，儲存容量也因疫後數位轉型加速而大幅成長。另一方面，智慧型網路卡與資料處理器所代表的新興加速運算裝置預料也將帶動伺服器硬體加速成長，掀起資料中心運算架構變革潮。

科技副理年收逾400萬沾沾自喜 圈內一聊驚覺「很渺小」

科技業是人盡皆知的高薪工作，常令文組人羨慕不已，一名技術副理與業內友人聊天，意外聊出超狂年薪，驚嘆「現在科技業年薪不到300萬好像落入貧窮線」。

OLED DDI供應商正爭取更多28nm產能支持以應對需求

集微網消息，業內消息人士透露，聯詠、奇景光電、瑞鼎和敦泰等OLED DDI 供應商一直在努力爭取更多的28nm代工產能支持，以更好地利用2022年對手機和消費電子應用不斷增長的需求。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。