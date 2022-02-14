台灣大加速轉型 聘蔡祈岩任副總暨資訊長

台灣大哥大（3045）今(14)日宣布新任人事案，聘請蔡祈岩擔任副總經理暨資訊長；台灣大總經理林之晨表示，相信在蔡祈岩的共同帶領下，台灣大將進一步加速轉型區域級科技電信公司的腳步。

台灣大表示，蔡祈岩擅長以集團綜效、前瞻科技與卓越領導來推動數位轉型，曾獲頒｢台灣傑出資訊長｣、「中國最具價值資訊長」等榮譽；蔡祈岩則期許自己帶領IT團隊以「攻城精英」的態度、聚焦於「三個創造」，成為台灣大轉型區域級科技電信公司的加速器，及集團未來十年高速成長的賦能者。

林之晨表示，小時候與朋友花無數小時在「決戰俄羅斯」遊戲，想不到長大後可以與開發者蔡祈岩博士一起工作，相信在他的共同帶領下，台灣大將進一步加速轉型區域級科技電信公司的腳步，善用資訊科技創新的本質，結合優質的電信服務平台，創造集團資源綜效，並強化IT團隊的研發與疊代能力，讓更多超5G應用在台灣大的平台上開花結果，進一步將台灣打造成大東南亞區的新創基地，讓年輕創業者有機會在自己家鄉創造出世界級的軟體事業，催生出更多的momo。

蔡祈岩指出，5G與新創服務高速發展，IT系統開發整合的重要性與複雜性與日俱增，尤其台灣大併購台灣之星後， IT團隊必須扛起系統整合重任讓公司往「第一」的路上大步邁進、必須成為台灣大哥大的創造力引擎、必須成為集團未來10年高速成長的賦能者，這條路任重而道遠。

到台灣大就任後，蔡祈岩將帶領IT團隊聚焦於三個創造: 「創造集團綜效」、「創造豐富的用戶端體驗」、「創造台灣-東南亞新事業場域」，具體目標包括整合豐富的集團資源、以IT專業能力開發與維運創新服務，進一步替電信平台加值，幫助用戶與企業夥伴Open Possible能所不能，並助力台灣大成為台灣與世界的連結點，攜手台灣新創公司一起前進大東南亞市場，掌握高速成長的契機。

台灣大強調，蔡祈岩的專業與經歷橫跨多個行業與不同職務，在兩岸電信、網路、房地產、製造業及外商銀行等領域歷練研發主管、產品管理、業務行銷、事業主管、營運長乃至總經理等，每個階段都有顯著的成績。

蔡祈岩同時也是台灣頂尖的「攻城師」，小學開始寫程式、中學接案開始有個人收入，學生時代即展現技術天賦、創意與領導力，大一時就開發出「決戰俄羅斯」電腦遊戲，奪下全國遊戲設計金磁片大獎，在全亞洲大賣將近十萬套，不但是國產自製遊戲的先鋒，也帶動台灣電玩產業的研發熱潮。