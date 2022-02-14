台積電中科擴廠有譜！二期將擴建土地 最快明年建廠
台積電（2330）中科擴廠有譜！行政院已核定科技部中科台中園區擴建二期籌設計畫，選定毗鄰台中科學園區西側94公頃土地，計畫引進半導體產業，以因應台灣半導體產業布局需求。最快明(2023)年可提供廠商建廠，完成後創造年產值約4,857億元。
台積電先前協調立法院副院長蔡其昌協助二奈米預定用地所涉及國防部及台中高爾夫球用地，到拜會台中市長盧秀燕的舉動，以及政院火速核定部中科台中園區擴建二期籌設計畫，外界認為，台積電二奈米生產重鎮就是鎖定台中。
科技部今日表示，為持續壯大高科技產業布局下世代發展所需用地，科技部中科管理局於去(2021)年初著手啟動相關評估作業、4月奉行政院指示，進行台中園區擴建二期先期可行性評估報告，9月獲行政院政策支持後，旋即將籌設計畫報院，計畫已於今年1月22日獲行政院正式核定。
中科管理局表示，在考量產能平衡、風險管控、人才資源、管理調度支援及生活機能等因素，中科台中園區擴建二期選定毗鄰台中科學園區西側94公頃土地，透過資源共享，降低開發及維護管理成本。
依中科管理局規畫，計畫引進半導體產業與其他科學事業之廠商，最快預計於2023年可提供廠商建廠，創造年產值約4,857億元，提供約4,500個直接就業機會，以因應台灣半導體產業布局需求及未來整體產業發展，配合全球半導體產業技術提升及供應需求，並滿足產業的用地需求。
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